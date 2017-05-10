Волошин: 9 мая показало, что Украина начинает приходить в себя

РИА Новости Украина

Украина во вторник, 9 мая, отметила 72-ю годовщину Победы. Практически по всей стране прошли марши и шествия в память о победителях в страшной войне.

Но если еще совсем недавно День Победы в Украине был днем национальной славы и гордости за огромный вклад наших соотечественников в мировую победу над нацизмом, то сейчас, "благодаря" политике властей, 9 мая стало чуть ли не днем национального позора.

Несмотря на то что для 70-90% украинцев победа над нацизмом — это национальный праздник, отмечать его в современной Украине приходится при строжайших мерах безопасности, в окружении разъяренных толп радикально настроенных молодчиков, под градом дымовых шашек и оскорблений.

В число запрещенных вещей, кроме оружия, попали и традиционные символы праздника — знамя Победы и георгиевские ленточки. При этом если знамя Победы запрещено в Украине на законодательном уровне, то георгиевские ленточки — нет. Однако власти постоянно просят граждан не использовать их, чтобы избежать провокаций.

Свое мнение о прошедшем Дне Победы на своей странице в Facebook выразил политолог-международник, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.

По его словам, море людей (в том числе очень большое число молодёжи), которые пришли к традиционным местам празднования Дня Победы в Киеве, Одессе, Николаеве, Харькове и многих других городах, горы принесённых им цветов, говорят о том, что "многие обрели в 9 мая новый смысл".

"И власть правильно назвала праздник: День Победы над нацизмом в Европе. Вот именно это: попытка превращения национализма не просто в легитимную, но чуть ли не в единственно верную идеологию, — и превратила постепенно уходивший в прошлое праздник в новый символ другой Украины. И эта, другая Украина, сегодня во всю силу показала, что она отошла от шока 2014 года и готова стоять за своё видение страны. Наш достойный вклад в нарастающее по всей Европе противодействие крайне правому популизму", — отметил Волошин.

9 мая правоохранители задержали за различные правонарушения около 50 человек по всей стране, в основном из-за использования запрещенной символики. По данным полиции, сотрудники полиции задержали одного человека в Днепре, 12 — в Одессе, по два — в Хмельницком и Чернигове, 31 участник акции был задержан в Киеве.

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