В МВД прокомментировали скандал вокруг фото Глуховери в кофте СССР

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Народный депутат ("Народный фронт"), член коллегии МВД Антон Геращенко прокомментировал фотографию нового начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховери, на которой тот изображен в спортивной кофте с надписью "СССР".

Фото ранее в среду опубликовал волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook (см. ниже).

Facebook Roman Sinicyn Виталий Глуховеря в футболке с надписью "СССР"

"Уточните у самого Глуховери, он вам скажет, что этой фотографи больше 10 лет. Вы знаете, если хорошо порыться, может, и у меня такая футболка есть. Может, я 15 лет назад занимался в футболке. Если мы будем судить о назначениях людей по футболкам 10-летней давности, то, извините, мы сильную благополучную страну не построим. Мы будем заниматься скандалами, фейками и больше ничем", — заявил нардеп в эфире телеканала "112 Украина".

Не видит проблем в "советской футболке" и советник министра внутренних дел Иван Варченко. "Нет святых людей, и, наверное, надо воспринимать мир таким, какой он есть. В то время этот китч "СССР" не был запрещен. Надо посмотреть, когда сделана эта футболка. Я не думаю, что она сделана тогда, когда шла война с Россией", — сказал он.

Также Варченко прокомментировал информацию о том, что Глуховеря был близок к беглому экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко

"Каждый, кто работал в милиции в те времена, конечно, он был связан с Захарченко. Начиная от рядового офицера и заканчивая генералами, по факту принадлежности к системе. Нету фактов, что он лично выполнял какие-то поручения Захарченко", — сказал советник нынешнего главы МВД Арсена Авакова.

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Виталия Глуховерю назначили главой Днепропетровской полиции после увольнения предыдущего руководства из-за событий в Днепре во время празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Напомним, в Днепре 9 мая произошла массовая потасовка, были травмированы 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек. Среди травмированных участники АТО, а среди тех, кто их бил, как сообщается, были так называемые "титушки. Также, как сообщают в МВД, полицейские могли действовать с нарушением закона, незаконно применив спецсредства.