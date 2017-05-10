В провокациях в Днепре виноват Филатов - нардеп

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул обвинил власти Днепра в организации провокаций, которые произошли во время мероприятий по случаю празднования Дня Победы.

Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство". Позже глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области.

"Я настаиваю, что эти провокации были заранее организованы, даже особо не прикрываясь, Филатовым (мэр Днепра Борис Филатов — Ред.) и Денисенко (народный депутат Андрей Денисенко — Ред.). Цель – исключительно политическая. Последний год Филатов очень много потерял (в рейтинге — Ред.) из-за постоянных обвинений его в коррупции, конфликта с большинством "демократических" партий и общественных организаций", — написал Вилкул на своей странице в Facebook в среду.

По его мнению, цель провокации – разделить общество "на патриотов и мифических "сепаратистов", состоящих их тех, кто празднует День Победы, кто против воровства и хамства, да и просто против Филатова по каким-то другим причинам".