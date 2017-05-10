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    Политика

    В провокациях в Днепре виноват Филатов - нардеп

    Тема:

    Мероприятия в честь 9 мая в Украине (23)

    (обновлено: )39230
    По мнению сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, различные провокации в Днепре 9 мая были заранее организованы и не прикрывались.
    Правоохранители задерживают нарушителя порядка во время Марша Победы в Днепре
    УНИАН

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул обвинил власти Днепра в организации провокаций, которые произошли во время мероприятий по случаю празднования Дня Победы.

    Драка в Днепре
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    Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство". Позже глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области.

    "Я настаиваю, что эти провокации были заранее организованы, даже особо не прикрываясь, Филатовым (мэр Днепра Борис Филатов — Ред.) и Денисенко (народный депутат Андрей Денисенко — Ред.). Цель – исключительно политическая. Последний год Филатов очень много потерял (в рейтинге — Ред.) из-за постоянных обвинений его в коррупции, конфликта с большинством "демократических" партий и общественных организаций", — написал Вилкул на своей странице в Facebook в среду.

    По его мнению, цель провокации – разделить общество "на патриотов и мифических "сепаратистов", состоящих их тех, кто празднует День Победы, кто против воровства и хамства, да и просто против Филатова по каким-то другим причинам".

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