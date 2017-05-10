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    Общество

    В Днепре пикетируют здание полиции

    Тема:

    Эхо Дня Победы: взрывоопасные Днепр и Николаев (187)

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    Митинг под зданием полиции в Днепре
    Скриншот

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Митинг проходит в среду у здания регионального управления Национальной полиции в Днепре, сообщают местные СМИ.

    Сообщается, что в акции принимают участия десятки людей.

    Ранее сообщалось, что в 17.00 в Днепре был запланирован сбор ветеранов АТО у здания Театра оперы и балета.

    9 мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, были задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".

    По данным СМИ, конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников АТО в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

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    Утром в среду министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что подписал приказы об увольнении начальника главного управления полиции Днепропетровской области Игоря Репешко, начальника городского управления полиции Днепра Андрея Бидыло и их заместителей по обеспечению общественной безопасности.

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    Митинг под зданием полиции в Днепре
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