В Днепре пикетируют здание полиции

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КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Митинг проходит в среду у здания регионального управления Национальной полиции в Днепре, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что в акции принимают участия десятки людей.

Ранее сообщалось, что в 17.00 в Днепре был запланирован сбор ветеранов АТО у здания Театра оперы и балета.

9 мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, были задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".

По данным СМИ, конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников АТО в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

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Утром в среду министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что подписал приказы об увольнении начальника главного управления полиции Днепропетровской области Игоря Репешко, начальника городского управления полиции Днепра Андрея Бидыло и их заместителей по обеспечению общественной безопасности.