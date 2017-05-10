Ситуация в Днепре была жесткой, но стабилизируется - журналист

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Глава МВД Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровской области, города Днепра и их заместителей по общественной безопасности. Им вменяют то, что они не контролировали ситуацию во время вчерашних массовых акций к 9 мая.

Исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области назначили руководителя патрульной полиции Днепра Владимира Богониса. Также Арсен Аваков назначил служебное расследование событий в Днепре 9 мая.

Накануне в Днепре произошла массовая драка. На ветеранов АТО, которые попросили митингующих убрать красную символику, напали люди спортивной внешности, которые до этого охраняли палатки "Оппозиционного блока". В результате произошедшего 14 человек были травмированы и 15 задержаны.

Сначала полицейские в драку не вмешивались. Потом дубинками и слезоточивым газом от полиции досталось преимущественно именно ветеранам АТО. Так называемых "титушек", по данным мэра Днепра Бориса Филатова, в город привезли организованно из Кривого Рога, Павлограда и Каменского.

О кадровых решениях в рядах полиции Днепра сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы главный редактор сайта города Днепр 056.ua Андрей Никитин.

Есть ли какие-то прогнозы по поводу назначения нового руководителя полиции Днепра?

— Информации о том, что глава Нацполиции Сергей Князев уже прибыл пока нет. Но есть информация, что новым главой Нацполиции области будет Владимир Богонис. Это глава патрульной полиции города на сегодняшний день. Хочу также подчеркнуть, что в 2014 году он сам был участником АТО. Понятно, что будет создаваться комиссия по расследованию этого дела. По поводу города скорее всего временно это будет Виталий Глуховеря, который ранее возглавлял это ведомство. Сейчас он ректор нашей полицейской академии, скажем так.

Это относительно руководства. А в отношении рядовых полицейских, которые были на месте событий?

— Относительно рядовых, создается комиссия. Пока что точно неизвестно. Я был вчера на месте событий, в общем-то, свою небольшую дозу слезоточивого газа тоже получил. Я думаю, что будут определенные изменения. Это безнаказанным оставаться не может.

Хотелось бы узнать подробности вчерашних событий. С чего именно началась драка и кто был инициатором?

— Изначально было понятно, что если люди приходят на возложение цветов с определенной политической символикой, которая неоднозначно воспринимается в обществе, могут быть определенные беспорядки. Когда происходит массовая драка, разобрать, кто прав, кто виноват, достаточно тяжело. Вот сегодня создается комиссия, есть прогнозы, что будет созвана внеочередная сессия облсовета, которая расследует эти все факты. Я не прокурор, не следователь, так что сказать не могу. Пока что идет расследование. Выводы пока делать рано.

Это правда, что "титушки" сначала были возле палаток "Оппозиционного блока"?

— Они шли в одной колонне с "Оппозиционным блоком", эти ребята спортивной внешности.

Как действовала полиция? Они жестче вели себя именно с ветеранами АТО?

— Достаточно жестко. Жестоко — не скажу. Жестко они себя вели, эти полицейские. Но опять же, о превышении каких-то, что называется, дозволенных мер, это может только следственная комиссия сказать. Я видел, когда заламывали руки и участник АТО был, грубо говоря, с черепно-мозговой травмой. Это неприятно выглядит.

Отпустили ли задержанных? И какое состояние у госпитализированных?

— Разная есть информация. Вот мэр Днепра, опять же, писал, что только один задержан сейчас. Есть информация, что 14 задержали, а потом отпустили. Некоторые говорят, что никого не отпускали. То есть точной информации нет. Сейчас это все очень сумбурно. Я думаю, к вечеру прояснится.

Мэр Днепра Борис Филатов также заявил, что отныне прекращает финансирование ветеранских организаций. Какие именно ветеранские организации финансировались властью?

— Любые организации финансируются властью. Я так понимаю, это и афганцы, и прочие организации. Утверждается бюджет в конце года или в начале года. И финансируются организации. Он сказал, что будут финансировать теперь только АТОшников. То есть это в бюджете прописано, вот по пунктам я не помню. Но я так понимаю, что это афганцы, и, скажем так, те, кто имеет отношение к Второй мировой войне, и те, кто приписывает себя к участникам войны, не являясь ими. Мы знаем, что есть такие люди, которые там, грубо говоря, ордена собак надевают на себя и носят их, не являясь участниками войны.

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Также народный депутат Наталия Веселова заявила в эфире "ГС", что выплаты касаются не только участников Второй мировой войны, а и тех, кто подпадает под действие ряда законов, в том числе о статусе ветеранов войны.