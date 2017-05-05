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    Общество

    Сеть "взорвала" фотография сына Порошенко в футболке с надписью "Rssia"

    (обновлено: )876160
    На фото Михаил Порошенко позирует с друзьями по хип-хопу в футболке с надписью "Rssia". СМИ отмечают, что такие футболки, но с надписью "Russia", Bosco выпускала специально для сборной России на Сочинской олимпиаде.
    Михаил Порошенко (первый справа) в футболе с надписью Russia
    tabloid.pravda.com.ua

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Сын президента Петра Порошенко Михаил сфотографировался в футболке с надписью "Rssia", пишут СМИ.

    Как сообщает tabloid.pravda.com.ua, дочери Порошенко Александра и Евгения, которые старше Михаила, в этом году заканчивают обучение в престижном британском колледже Concord. В связи с этим девушки сфотографировались для выпускного альбома, вместе с ними на фото запечатлен и их младший брат.

    tabloid.pravda.com.ua
    Михаил Порошенко (слева вверху) и его сестра Евгения (вторая справа)

    Наибольшее внимание привлекла фотография Михаила с его друзьями по хип-хопу, на которой он запечатлен в футболке с надписью "Rssia" (Russian Summer School of Institutional Analytics). СМИ отмечают, что такие футболки, но с надписью "Russia", спортивная компания Bosco выпускала специально для сборной России на Зимней олимпиаде в Сочи. Также сообщается, что у друга Михаила имеется как раз такой реглан с надписью "Russia".

    tabloid.pravda.com.ua
    Друг сына Петра Порошенко Михаила в реглане с надписью "Russia"

    Вместе с тем пользователи социальных сетей предполагают, что на футболке Михаила, которая идентична с регланом его друга, все же написано "Russia", а букву "u" просто не видно на фото за складкой на одежде.

    Напомним, Рада в 2015 году приняла заявление, в котором Россия называется страной-агрессором. О российской агрессии в Украине неоднократно заявлял и сам Петр Порошенко.

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