Сеть "взорвала" фотография сына Порошенко в футболке с надписью "Rssia"

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Сын президента Петра Порошенко Михаил сфотографировался в футболке с надписью "Rssia", пишут СМИ.

Как сообщает tabloid.pravda.com.ua, дочери Порошенко Александра и Евгения, которые старше Михаила, в этом году заканчивают обучение в престижном британском колледже Concord. В связи с этим девушки сфотографировались для выпускного альбома, вместе с ними на фото запечатлен и их младший брат.

tabloid.pravda.com.ua Михаил Порошенко (слева вверху) и его сестра Евгения (вторая справа)

Наибольшее внимание привлекла фотография Михаила с его друзьями по хип-хопу, на которой он запечатлен в футболке с надписью "Rssia" (Russian Summer School of Institutional Analytics). СМИ отмечают, что такие футболки, но с надписью "Russia", спортивная компания Bosco выпускала специально для сборной России на Зимней олимпиаде в Сочи. Также сообщается, что у друга Михаила имеется как раз такой реглан с надписью "Russia".

tabloid.pravda.com.ua Друг сына Петра Порошенко Михаила в реглане с надписью "Russia"

Вместе с тем пользователи социальных сетей предполагают, что на футболке Михаила, которая идентична с регланом его друга, все же написано "Russia", а букву "u" просто не видно на фото за складкой на одежде.

Напомним, Рада в 2015 году приняла заявление, в котором Россия называется страной-агрессором. О российской агрессии в Украине неоднократно заявлял и сам Петр Порошенко.