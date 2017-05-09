Из Днепра. Две Украины это слишком много для одной Победы

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Захар Виноградов, для РИА Новости Украина

Еще вчера синоптики уверенно гарантировали дождь. Утром, и правда, тучи собрались над монументом, но пока шла официальная часть торжества, ни капли не упало, а потом чернильная мгла рассеялись, и на небе воцарилось солнце. Что интересно, произошло это ровно в тот момент, когда к монументу Славы, с боем прорвавшись сквозь кордон радикалов, подошла колонна "Марш Победы" — днепропетровский аналог "Бессмертного полка".

Захар Виноградов Марш памяти в Днепре

Впрочем, участникам "Марша", нескольким тысячам жителей Днепропетровска, решившим 9 мая почтить память своих отцов, дедов и прадедов – участников Великой отечественной войны, радикалы так и не дали провести этот день торжественно и величаво, выкрикивая в их адрес оскорбления. В этот день здесь было несколько драк и в течение всего дня шли словесные перепалки между радикалами и теми, кто пришел почтить память предков.

Так у монумента Славы в Днепре 9 мая встретились две Украины: та, которой дорога Победа, которая чтит память советских солдат, воевавших с фашистами, которая хочет мира на своей земле, и другая Украина, у которой герои – Бандера и Шухевич, сотрудничавшие с фашистами, для которой Россия – враг, а георгиевская ленточка — символ агрессии.

Двуязычие, переходящее в двоемыслие

С 8 утра все дороги в Днепропетровске вели к высокому днепровскому берегу, где у монумента Славы в это время готовили площадку для официальных мероприятий. Расставили стулья для ветеранов, несколько раз на пробу положили общий венок, подключили микрофоны и расставили полицию и Нацгвардию – по периметру и вокруг мемориала.

Здесь в бывшем Днепропетровске почти все говорят по-русски: ветераны с орденами, молодежь в стильных футболках, люди среднего возраста в вышиванках, официанты в ресторанах, водители такси, националисты с наколками в виде трезубцев, православные священнослужители в рясах и раввины с кипами на головах из знаменитой на всю Украину днепропетровской синагоги "Золотая роза".

А вот, когда началось официальное мероприятие с выступлением отцов города и торжественно-бюрократическим поздравлением ветеранов, власть заговорила на государственном – украинском языке. И то, лишь в микрофоны.

Захар Виноградов Бессмертный полк в Днепре

У днепропетровских националистов по-украински звучит только один лозунг, тщательно ими выученный: "Україна понад усе", что в переводе на русских звучит "Украина прежде всего" (калька с фашистского "Германия прежде всего").

Но двоемыслие радикалов и националистов в том, что выяснять отношения со своими политическими оппонентами они тоже предпочитают на русском.

- Мы вас не пустим к Монументу, — объясняет закамуфлированный в полевую форму без опознавательных знаков ветеран антитеррористической операции членам краснознаменной партии "Социалисты", лагерь которых разместился в ста метрах от памятника. – Вы туда с флагами не пройдете. Для вас это будет – марш позора. Порвем и вас и флаги.

- Почему вы нам запрещаете идти, кто вы такие, чтобы нам запрещать, — возмущается пожилая женщина. – Мы хотим возложить цветы в память отцов и дедов, воевавших с фашистами. Кто дает вам право нас не пускать?

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Ответ утопает во взаимных претензиях. И, в конце концов, с высоких идейных позиций переходит на личности спорящих.

Тактика радикалов – разделить и избить

И все-таки "Социалисты" выстроились колонной, выставили впереди оркестр и медленно и не очень решительно двинулись к мемориалу Славы. Радикалы и ветераны АТО ловко рассекли строй, втиснувшись между музыкантами и остальными демонстрантами. И начали их бить. Расчет радикалов был прост — разрезав колонну на две части, распылить "социалистов", отняв у них флаги.

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В принципе, это у них получилось – социалисты, в основном пожилые люди, побросали в растерянности флаги и остановились, но тут к радикалам подступили полицейские, быстро и ловко их локализовали и отсекли от основных сил "социалистов". И радикалы вынуждены были отступить.

Впрочем, это была лишь разминка перед главным боем.

Через некоторое время на аллее, ведущей к мемориалу Славы, появилась главная колонна этого дня — "Марш Памяти", который возглавил Александр Вилкул – бывший губернатор Днепропетровской области, а ныне депутат Верховной Рады, сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционный блок".

Захар Виноградов 9 мая в Днепре

Завидев главных участников неофициальной части Дня Победы, радикалы заученно перегруппировались, их оказалось уже несколько десятков, они спрессовались в некий многоликий кулак и двинулись, смяв немногочисленный заслон полицейских, навстречу "Маршу Памяти"…

Дружинники и радикалы

"Марш Памяти", посвященный Дню Победы, штаб, разместившийся в днепропетровском региональном отделении партии "Оппозиционный блок", готовил почти месяц. Прежде всего, позаботились об атрибутах – собрали оркестр, исполняющий исключительно советские песни военных лет, цветы, нашли "легковушку" времен войны с гвардейским значком на капоте, подготовили маршрут.

А, главное — портреты отцов и дедов, как погибших в годы Великой отечественной войны, так и умерших уже после нее, сделали уже сами участники Марша. Словом, все сделали, как в акции "Бессмертный полк" в России. Но чтоб не подставлять людей, официально акцию назвали "Маршем Победы".

Захар Виноградов 9 мая в Днепре

Впрочем, переименование, как выяснили участники акции из своих источников в правоохранительных органах, не обмануло радикалов. Они все равно решили напасть на колонну. Правда, радикалы не предполагали, что в этот день в Марше примет участие несколько десятков тысяч горожан. Они рассчитывали на малочисленность акции и неготовность участников противостоять силовому нападению.

А еще не учли, что колонну будут охранять добровольные дружинники – крепкие парни и мужчины с оранжевыми наклейками на рукавах.

И поэтому, когда радикалы напали на голову колонны, получили неожиданный силовой отпор, но не от полиции, которая пыталась лишь выстроить живую стену между конфликтующими (ее радикалы легко смели), а от дружинников. Столкновение было коротким, но убедительным – несколько десятков боевиков в камуфляже были сметены в сторону с главной аллеи, несколько из них получили серьезные травмы…

Захар Виноградов Стычки в Днепре на 9 мая

И уже после того, как дружинники оттеснили радикалов с главной аллеи, полиция и подоспевшие Нацгвардейцы взяли их в плотное кольцо.

В этот же день, как стало известно из украинских СМИ, подобные столкновения произошли между участниками акции "Бессмертный полк" и националистами в других городах Украины – Запорожье, Харькове, Николаеве. Но там конфликт был локализован полицией, а в Днепре радикалы получили достойный и жесткий отпор от дружинников, то есть самих участников "Марша".

О чем говорит тактика "мелких уколов"

Одержав победу в конкретном столкновении с радикалами у входа в Мемориал Славы, тысячи жителей Днепра продолжили "Марш" вдоль набережной Днепра, другая часть колонны ушла обратно в город.

Захар Виноградов Марш победы в Днепре

И тут проявилась новая тактика радикалов – не ввязываясь непосредственно в прямое столкновение, они выстроились вдоль колонны и начали, многократно повторяя, выкрикивать оскорбительные речевки: "Чемодан, вокзал, Россия", "Шухевич и Бендера – герои Украины", "Україна понад усе" и так далее. То есть применили тактику "мелких оскорбительных словесных уколов".

Было заметно, что радикалы, выкрикивая заранее отрепетированные речёвки, явно издеваются над своими политическими оппонентами, провоцируя их на более агрессивные действия. Расчет был на то, что акция превратится в ряд мелких конфликтов и строй распадется. Но этого не случилось. Впрочем, для многих горожан праздник все-таки оказался испорчен.

- Как жить в такой стране, в таком городе, где нас оскорбляют за нашу память о предках, — возмущается мужчина средних лет.

- А вы в Россию уезжайте и маршируйте, — говорит молодой парень в фуфайке с надписью "С14" (есть и такая националистическая радикальная организация). – Здесь мы вам все равно жить не дадим.

И в этом споре – самый печальный итог Дня Победы в Украине.

Нет единой страны, она окончательно раскололась на две Украины – ту, для которой память о великой Победе – священна, и ту, для которой герои — Бандера и Шухевич.

А между ними живой стеной стоит полиция. Стена эта никого не защищает, а лишь показывает невозможность воссоединения.