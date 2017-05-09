В Днепре у памятника Славы избили участников АТО

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В Днепре возле памятника Славы произошла потасовка из-за коммунистической символики.

По информации издания "Информатор" потасовка возникла из-за того, что ветераны АТО потребовали у участников колонны, идущей к мемориалу Славы, убрать флаги с коммунистической символикой.

informator.dp.ua Драка в Днепре на 9 мая

В результате массовых столкновений пострадали как минимум двадцать участников АТО. Двоих в критическом состоянии госпитализировали, сообщил свидетель инцидента Тим Желдак на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось о потасовках из-за коммунистической символики в Харькове, Мелитополе, Запорожье и Киеве.

Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.