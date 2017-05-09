Георгиевские ленты спровоцировали стычки в Харькове

"Мы потребовали не надевать на себя "колорадскую" ленту, так как это откровенная провокация. Он начал хамить, и завязалась потасовка", — рассказал активист "Правого сектора" Юрий Лихота.

Возле самого памятника началась словесная перепалка, которая переросла в потасовку, сообщается в описании видео на канале "Новости Харькова". Полиция оттеснила оппонентов, выставив кордон.

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"В ходе мероприятия между присутствующими гражданами произошло несколько небольших столкновений, которые быстро разняли правоохранители. Пострадавших нет. С заявлениями в полицию никто не обращался", — сообщил заместитель начальника Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Сергей Бирбасов.

Стычки произошли ранее в Мелитополе и Запорожье.