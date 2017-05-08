В Днепре 9 мая пройдет марш "Бессмертный полк" - СМИ

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В ночь на понедельник по Днепру были расклеины листовки с анонсом проведения марша "Бессмертный полк", сообщают пользователи соцсетей.

Шествие, как отмечается в паблике ВК, запланировано на 9 мая в 9.30 от памятника генералу Пушкину.

ВК "Бессмертный полк! Одесса" Объявление о марше "Бессмертный полк" в Днепре

Акции "Бессмертный полк" 9 мая запланированы сразу в нескольких городах Украины: помимо Киева, шествие пройдет в Запорожье и Кривом Роге Днепропетровской области. Служба безопасности Украины и МВД пообещали не допустить провокаций на 9 мая. Активисты организации "Добровольческое движение ОУН" заявили, что собираются помешать проведению 9 мая в Киеве акции "Бессмертный полк".

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