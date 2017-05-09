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    День Победы в драках: столкновения в Харькове, Запорожье и Днепре

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    Украина, 9 мая: марши и столкновения (135)

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    Несколько потасовок произошло во вторник между участниками акции "Бессмертный полк" и ее противниками в Харькове. В частности, возле Мемориала Славы один из мужчин достал георгиевскую ленту, активисты "Правого Сектора" потребовали ее убрать.
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    "Мы потребовали не надевать на себя "колорадскую" ленту, так как это откровенная провокация. Он начал хамить, и завязалась потасовка", — рассказал активист "Правого сектора" Юрий Лихота.

    Возле самого памятника началась словесная перепалка, которая переросла в потасовку, сообщается в описании видео на канале "Новости Харькова". Полиция оттеснила оппонентов, выставив кордон.

    Столкновения произошли во вторник в Запорожье между волонтерами с ветеранами АТО и участниками акции "Полк победы", которые планировали пройти маршем по центральному проспекту города.

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    В Днепре во вторник, 9 мая, в ходе торжественных мероприятий произошла массовая драка. Стычка произошла из-за того, что ветераны АТО потребовали у участников колонны, идущей к мемориалу Славы, убрать флаги с коммунистической символикой.

    В результате массовых столкновений пострадали как минимум двадцать участников АТО. Двоих в критическом состоянии госпитализировали.

    В Николаеве на колонну воинов-интернационалистов и ветеранов МВД, которые прошлись шествием к мемориалу в честь Дня Победы, напали представители "Азова", сообщили местные СМИ.

    Ранее сообщалось, что 9 мая правоохранители задержали за различные правонарушения около 50 человек в Украине, в основном, из-за использования запрещенной символики. По данным полиции, сотрудники полиции задержали одного человека в Днепре, 12 — в Одессе, по два — в Хмельницком и Чернигове, 31 участник акции был задержан в Киеве.

    Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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    Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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