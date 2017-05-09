В Житомире произошла потасовка из-за советской символики

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В Житомире во время торжеств ко Дню Победы произошли столкновения между группой активистов и представителями ветеранских организаций, причиной беспорядков стала запрещенная символика, передает "5 канал".

Как отмечается, представители ветеранских организаций принесли на Площадь победы флаги с советской символикой и начали их разворачивать. К ним подбежали активисты, требуя свернуть флаг. Во время словесной перепалки произошла потасовка. Ветеран несколько раз пытался развернуть флаг, однако после вмешательства полиции, полотно свернули.

"Дед развернул красный флаг, а его дергают и заставляют свернуть", — сказал участник акции.

"Пусть выполняют закон, если запрещено символику тоталитарных режимов: флаги с молотками, серпами, звездами. Поэтому, мы реагируем нормально, адекватно, подтягиваем полицию, которая где-то бездействует, а где-то деятельная и указываем на недостатки", — приводит сайт телеканала слова общественного активиста Павла Кобылинского.

Ранее сообщалось, что 9 мая правоохранители задержали за различные правонарушения около 50 человек в Украине, в основном, из-за использования запрещенной символики. По данным полиции, сотрудники полиции задержали одного человека в Днепре, 12 — в Одессе, по два — в Хмельницком и Чернигове, 31 участник акции был задержан в Киеве.

Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.