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    Общество

    Скандал в Днепре: начальником областной полиции стал Глуховеря

    Тема:

    Мероприятия в честь 9 мая в Украине (20)

    (обновлено: )8602
    По словам народного депутата Антона Геращенко, Виталий Глуховеря, ранее занимавший пост начальника Днепропетровского Института внутренних дел, возглавит полицию Днепропетровской области.
    Виталия Глуховеря
    kstati.dp.ua

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Начальником Национальной полиции Днепропетровской области назначен Виталий Глуховеря.

    Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

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    "В эти минуты в Днепре началась процедура представления нового начальника областного УВД. Им станет Виталий Андреевич Глуховеря, ранее занимавший пост начальника Днепровского Института Внутренних дел и хорошо знающий обстановку в области. Заместителем начальника полиции области по вопросам общественной безопасности станет доброволец, боец батальона "Днепр-1", начальник Патрульной полиции Днепра, старший лейтенант Владимир Богонис", — написал Геращенко.

    dduvs.in.ua
    Виталия Глуховеря

    По данным СМИ, генерал-майор Виталий Глуховеря в 90-е годы возглавлял милицию Днепропетровска и был лоялен к группе "Приват". Глуховеря также возглавлял областное УВД, но после Евромайдана стал ректором в Днепропетровском университете внутренних дел.

    Драка в Днепре
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    Днепр и 9 мая: в сеть попали кадры массовой драки

    Геращенко также сообщил, что Глава Национальной полиции Сергей Князев объявил об отстранении от своих обязанностей начальника Мелитопольской полиции за нарушения допущенные во время охраны общественного порядка 9 мая, аналогичные событиям в Днепре.

    Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области за допущенные в регионе столкновения на 9 мая.

    Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, были задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".
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