Скандал в Днепре: начальником областной полиции стал Глуховеря

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Начальником Национальной полиции Днепропетровской области назначен Виталий Глуховеря.

Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

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"В эти минуты в Днепре началась процедура представления нового начальника областного УВД. Им станет Виталий Андреевич Глуховеря, ранее занимавший пост начальника Днепровского Института Внутренних дел и хорошо знающий обстановку в области. Заместителем начальника полиции области по вопросам общественной безопасности станет доброволец, боец батальона "Днепр-1", начальник Патрульной полиции Днепра, старший лейтенант Владимир Богонис", — написал Геращенко.

dduvs.in.ua Виталия Глуховеря

По данным СМИ, генерал-майор Виталий Глуховеря в 90-е годы возглавлял милицию Днепропетровска и был лоялен к группе "Приват". Глуховеря также возглавлял областное УВД, но после Евромайдана стал ректором в Днепропетровском университете внутренних дел.

Геращенко также сообщил, что Глава Национальной полиции Сергей Князев объявил об отстранении от своих обязанностей начальника Мелитопольской полиции за нарушения допущенные во время охраны общественного порядка 9 мая, аналогичные событиям в Днепре.

Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области за допущенные в регионе столкновения на 9 мая.