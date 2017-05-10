Столкновения в Днепре: ветераны АТО объявили экстренный сбор

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Ветераны АТО объявили в среду об общем сборе в Днепре из-за событий, произошедших во время празднования Дня Победы, сообщает экс-боец Вячеслав Плахута.

"В 17.00 возле театра оперы и балета общий сбор для принятия единых требований к власти. Формируется, выходим к МВД (главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области — Ред.). Будут все ГО атошные. Приедут из области и соседи. Это не пиар. Все серьезно. Прошу всех быть по форме", — написал Плахута на своей странице в Facebook.

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Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, были задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".

По данным СМИ, конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников АТО в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

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Утром в среду министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что подписал приказы об увольнении начальника главного управления полиции Днепропетровской области Игоря Репешко, начальника городского управления полиции Днепра Андрея Бидыло и их заместителей по обеспечению общественной безопасности.