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    Столкновения в Днепре: ветераны АТО объявили экстренный сбор

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    Украина, 9 мая: с маршами и драками. Итоги (175)

    (обновлено: )1075023
    Сбор экс-бойцов АТО запланирован на 17.00 возле Днепропетровского государственного академического театра оперы и балета. Об этом сообщил ветеран антитеррористической операции Вячеслав Плахута.
    Массовая драка в Днепре с участием ветеранов АТО, 9 мая 2017
    informator.dp.ua

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Ветераны АТО объявили в среду об общем сборе в Днепре из-за событий, произошедших во время празднования Дня Победы, сообщает экс-боец Вячеслав Плахута.

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    "В 17.00 возле театра оперы и балета общий сбор для принятия единых требований к власти. Формируется, выходим к МВД (главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области — Ред.). Будут все ГО атошные. Приедут из области и соседи. Это не пиар. Все серьезно. Прошу всех быть по форме", — написал Плахута на своей странице в Facebook.

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    Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, были задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".

    По данным СМИ, конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников АТО в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

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    Утром в среду министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что подписал приказы об увольнении начальника главного управления полиции Днепропетровской области Игоря Репешко, начальника городского управления полиции Днепра Андрея Бидыло и их заместителей по обеспечению общественной безопасности.

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