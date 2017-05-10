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    Общество

    Начато служебное расследование действий полиции в Днепре 9 мая

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    Начальник городского отдела полиции Андрей Бидыло подчеркнул, что "результаты служебного расследования покажут, достойно ли вела себя полиция, правильно ли применяла специальные средства".
    Стычки в Днепре на 9 мая
    Захар Виноградов

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Руководитель главного управления полиции в Днепропетровской области назначил проведение служебного расследования действий полиции во время проведения массовых мероприятий ко Дню победы над нацизмом 9 мая в Днепре, сообщил начальник горотдела полиции Андрей Бидыло.

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    В Днепре во вторник, 9 мая, в ходе торжественных мероприятий произошла массовая драка, в частности, из-за того, что ветераны АТО потребовали у участников колонны, идущей к мемориалу Славы, убрать флаги с коммунистической символикой.

    "Мы ничего скрывать не собираемся, есть фото, видео, расстановка личного состава. Результаты служебного расследования покажут, достойно ли вела себя полиция, правильно ли применяла специальные средства", — сказал Бидыло, отвечая на вопрос Радио Свобода о превышении служебных полномочий сотрудниками полиции во время задержания группы активистов в центре города.

    Он также сообщил, что в Днепре во время массовых мероприятий в 9 мая полиция изъяла четыре ножа, три единицы травматического оружия, одну единицу газового оружия, шесть газовых баллончиков, балаклавы и т.п., а также у одного из участников мероприятия была изъята канистра с химической смесью "со специфическим запахом".

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    По словам начальника горотдела полиции, сейчас идет экспертиза содержания изъятой 10-литровой емкости.

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    Бидыло добавил, что канистру, а также нож, газовый баллончик и две балаклавы полиция изъяла именно у задержанных в центре города активистов.

    "Идя на мероприятие с таким арсеналом, люди не пришли возлагать цветы. Возможно, были другие цели. Им было предложено показать поклажу в рюкзаках, на это у нас есть право, предусмотренное законом Украины "О полиции". Нам было отказано, чем были нарушены законные требования сотрудников полиции, поэтому они были задержаны, доставлены в райотдел, где установлены их личности, после этого они были отпущены", — сказал он.

    Во время потасовки в Днепре, по данным полиции, были травмировано 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

    Ранее мэр Днепра Борис Филатов жестко прокомментировал события в областном центре, обвинив политических оппонентов в провокациях. 

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