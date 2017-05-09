Жители Днепра массово спели песню "День Победы"

После возложения цветов возле монумента Славы в Днепре тысячи человек одновременно спели песню "День Победы", сообщает пресс-служба сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" в парламенте Александра Вилкула.

Как отмечается, многие из участников акции держали в руках фотографии своих дедов и прадедов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что во вторник в Днепре в ходе торжественных мероприятий произошла массовая драка. Стычка произошла из-за того, что ветераны АТО потребовали у участников колонны, идущей к мемориалу Славы, убрать флаги с коммунистической символикой. В результате столкновений пострадали как минимум двадцать участников АТО. Двоих в критическом состоянии госпитализировали.

Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.