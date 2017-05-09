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    Жители Днепра массово спели песню "День Победы"

    Тема:

    Украина, 9 мая: марши и столкновения (152)

    (обновлено: )652112
    После возложения цветов возле монумента Славы в Днепре тысячи человек одновременно спели песню "День Победы", сообщает пресс-служба сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" в парламенте Александра Вилкула.
    канал Александра Вилкула в YouTube

    После возложения цветов возле монумента Славы в Днепре тысячи человек одновременно спели песню "День Победы", сообщает пресс-служба сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" в парламенте Александра Вилкула.

    9 мая в Днепре
    Захар Виноградов
    Из Днепра. Две Украины это слишком много для одной Победы

    Как отмечается, многие из участников акции держали в руках фотографии своих дедов и прадедов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

    Ранее сообщалось, что во вторник в Днепре в ходе торжественных мероприятий произошла массовая драка. Стычка произошла из-за того, что ветераны АТО потребовали у участников колонны, идущей к мемориалу Славы, убрать флаги с коммунистической символикой. В результате столкновений пострадали как минимум двадцать участников АТО. Двоих в критическом состоянии госпитализировали.

    Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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    Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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