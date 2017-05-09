Бои местного значения: как прошел День Победы в Украине

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Украина во вторник отпраздновала 72-ю годовщины победы над нацистской Германией. Практически по всей стране прошли марши и шествия в память о победителях в страшной войне. Если еще совсем недавно День Победы в Украине был днем национальной славы и гордости за огромный вклад наших соотечественников в мировую победу над нацизмом, то сейчас, "благодаря" политике властей, 9 Мая стало чуть ли не днем национального позора. Несмотря на то, что для 70-90% украинцев победа над нацизмом — это национальный праздник, отмечать его в современной Украине приходится при строжайших мерах безопасности, в окружении разъяренных толп радикально настроенных молодчиков, под градом дымовых шашек и оскорблений.

Новый сценарий праздника

Как заявил президент Украины Петр Порошенко, День Победы в Украине больше не будут отмечать по "московскому сценарию" и назвал общественную акцию "Бессмертный полк" образцом "утонченной политической спекуляции на чувствах людей". Сценарий же, который предлагается официальным Киевом, выглядит далеко не праздничным.

"И для контраста с Европой. 9 мая в Киеве. Визуально — концлагерь. Военные в камуфляже, даже не парадной форме, зачищенная от людей улица, полиция, автобусы с силовиками, 20-летние зеленые типа националисты, пришедшие типа надзирать за тем, чтоб никто из ветеранов не надел что-то в их зеленых головах запрещенное. Как вы быстро превратили Украину в тюрьму, "дорогой" майдан", — написала директор консалтинговой компании Елена Дьяченко на своей странице в Facebook.

9 мая правоохранители задержали за различные правонарушения около 50 человек по всей стране, в основном, из-за использования запрещенной символики. По данным полиции, сотрудники полиции задержали одного человека в Днепре, 12 — в Одессе, по два — в Хмельницком и Чернигове, 31 участник акции был задержан в Киеве.

Киев

В столице, несмотря на прозвучавшие накануне угрозы активистов организации "Добровольческое движение ОУН" превратить "Бессмертный полк" в "Смертный", прошел марш "Никто не забыт. Ничто не забыто". Около трех тысяч человек с портретами своих родственников и знакомых – участников Великой Отечественной войны прошли от станции метро "Арсенальная" до парка Славы.

РИА Новости Украина Константин Гришин Марш памяти "Никто не забыт, ничто не забыто"

Столкновения из-за символики начались еще у станции метро "Арсенальная". Полиция задержала двух человек из-за георгиевских лент. Когда колонна "Бессмертного полка" начала движение, в нее полетели дымовые шашки и пакеты с краской. Участники шествия скандировали "Фашизм не пройдет!". В то же время группа лиц заблокировала вход на территорию парка Вечной Славы, однако полиции удалось в ходе переговоров расчистить путь колонне. Уже у монумента Славы после словесных перепалок между участниками "Бессмертного полка" и националистами начались столкновения. В инцидент вмешалась полиция. Из толпы скандировали: "Коммунизм не пройдет!", "Слава Украине" и "Бей фашистов".

Чтобы избежать провокаций во время марша "Бессмертный полк" правоохранители заблокировали офис ОУН в центре Киева.

Днепр

Днепр, где накануне без инцидентов прошел марш под лозунгами "Діди воювали" с портретами Бандеры и Шухевича, в День Победы без массовой драки не обошлось. Возле памятника Славы к колонне "Оппозиционного блока" подошли несколько десятков активистов и участников АТО. Ветераны АТО потребовали у участников колонны, идущей к мемориалу Славы, убрать флаги с коммунистической символикой. Завязалась потасовка между сотрудниками спецподразделения полиции, участниками АТО и активистами. У некоторых активистов были разбиты головы, часть из них – задержана.

Пресс-служба Оппозиционного блока Вилкул: Мы защитили ветеранов, радикалы не смогли сорвать в Днепре многотысячный Марш Победы

Харьков

В Харькове состоялся марш, участники которого прошли к мемориалу Славы Порядок обеспечивали около 900 правоохранителей и личный состав из числа приданных сил. На мероприятии присутствовали почти 10 тыс. граждан. Некоторые из шествующих несли плакаты "Бессмертного полка". Потасовки начались у Мемориала Славы. Первый конфликт произошел ближе к входу на центральную аллею Мемориала. Один из парней, который стоял в компании активистов "Национального корпуса", увидел на груди другого харьковчанина георгиевскую ленту и попытался ее сорвать. Второй конфликт произошел после того, как несколько десятков участников акции "Бессмерный полк" подошли к Мемориалу. Люди, которые держали в руках портреты своих погибших родственников, кричали "Фашизм не пройдет", "Не забудем, не простим", "Спасибо деду за победу", а также пели советские песни. Активисты же пытались перекричать оппонентов, скандируя "Провокация!", "Москаляку на гілляку!", "Слава Україні!", а также "Слава нації, смерть ворогам". В какой-то момент один из молодых людей попытался вырвать красный флаг, который держал участник шествия. Завязалась потасовка, однако сотрудники полиции быстро увели агрессивного молодого человека. В остальном церемония возложения цветов прошла мирно.

Громадське Харків, twitter 9 мая в Харькове

Запорожье

В Запорожье произошли столкновения между волонтерами с ветеранами АТО и участниками акции "Полк победы", которые планировали пройти маршем по центральному проспекту города. "Участники акции, которые поддерживают "Полк победы", пришли с красными флагами. Также на акции пришли люди, которые держали в руках фото лидера украинского национализма Степана Бандеры. На митинге время от времени начинались споры и потасовки, которые пресекали полицейские и нацгвардейцы.

061.ua Провокации в День Победы в Запорожье

Одесса

На Аллее Славы не обошлось без инцидентов, главным участником одного из которых стал бывший лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко. Стерненко решил спровоцировать отмечающих День Победы одесситов портретом Романа Шухевича. Горожане набросились на Стерненко, отобрали у него портрет, побили и порвали футболку. Сотрудники полиции взяли активиста в кольцо и выпроводили с Аллеи Славы, задержав также одного из атаковавших его одесситов. Также правоохранители задержали женщину, которая пыталась пронести на территорию Аллеи Славы листовки с георгиевской символикой.

Николаев

В районе Соборной площади в Николаеве произошла драка между воинами-интернационалистами и националистическими организациями "Нацкорпус" и ВО "Свобода". В основном стычки были связаны с георгиевской символикой. На ул. Адмиральской участник АТО сорвал георгиевскую ленту у старушки, которая пыталась пройти к памятнику героям-ольшанцам. После небольшой словесной перепалки конфликт удалось погасить полицейским. Один из националистов бросил сигаретой в участника акции "Бессмертный полк", после чего его начали избивать. Правоохранители вывели мужчину из разъяренной толпы. В результате инцидента трое участников АТО обратились за медицинской помощью.

Мелитополь

Запрещенная символика стала причиной нескольких потасовок, которые произошли в Мелитополе еще на старте празднования Дня Победы. "Полиция мгновенно реагировала на появление советских символов и вежливо просила их убрать. Иначе вели себя радикально настроенные горожане — они выхватывали флаги", — пишет пишут местные СМИ.

Мариуполь

Сегодняшний день в Мариуполе не обошелся без скандалов. Во время возложения цветов к памятнику "Жертвам фашизма" волонтер Галина Однорог сожгла в вечном огне георгиевскую ленту. Такие действия вызвали возмущение среди собравшихся у памятника пенсионеров. На митинг на площади Воинов-Освободителей пришла группа людей с портретами и цветами, которые поддержали акцию "Бессмертный полк". Они рассказали, что активисты возле Драмтеатра сорвали их георгиевские ленты.

Херсон

Люди с закрытыми платками лицами пытались прорваться в праздничную колонну в Херсоне. Правонарушителей остановили сотрудники СБУ и полиция. Полицейские взяли друг друга под руки и оцепили колонну.

Львов

В традиционных местах — на Холме Славы и на Солдатском кладбище (Марсово поле) — дежурили правоохранители и активисты. Желающие возлагали цветы к могилам солдат. При этом, посетителей этих мест было значительно меньше, чем в предыдущие годы. В целом, никаких провокаций во Львове сегодня не произошло. Нарушений общественного порядка также не зафиксировано. Правда, возле Холма Славы во Львове публично сожгли георгиевскую ленту, которую принесла старушка. Как сообщили местные СМИ, пожилая женщина спрятала ленту, однако, ее нашли.

Чтобы помнили

Политический аналитик Михаил Павлив уверен, что украинцы не вправе предавать забвению День Победы.

"Мы потомки победителей и должны об этом всегда помнить, и передать нашим детям и внукам. Вот когда вся злоба, вся нечисть, все человеконенавистничество и все любители делить людей на сорта, и делать из них абажуры, и мыло уйдут из этого мира, вот тогда можно будет вздохнуть и отпустить этот День. А до тех пор нужно — помнить. У каждого из нас в семье найдутся воевавшие, бывшие в оккупации, эвакуации, ковавшие в окопах и в тылу нашу Победу. Потому и война та зовется Народной и Отечественной", — написал Павлив на своей странице в Facebook.