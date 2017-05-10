Филатов пригрозил Луценко и Авакову "хунтой" из-за событий в Днепре 9 мая

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Беспорядки в Днепре 9 мая являются следствием безнаказанности, заявил мэр областного центра Борис Филатов.

Он также предупредил главу МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко, что в случае бездействия правоохранителей будет по-своему реагировать на провокации.

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"За последние два года в этом городе жулье и бандиты захватывали горисполком, жгли коммунальную технику, резали шины, избивали депутатов, оскорбляли и унижали муниципалов. Ни один преступник не наказан. Сегодня реваншисты показали, на что они способны, когда остаются безнаказанными. Арсен Аваков и Юрий Луценко, или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей. Они хотели "хунту" – они ее получат", – написал Филатов на своей странице в Facebook.

В Днепре во вторник, 9 мая, в ходе торжественных мероприятий произошла массовая драка из-за того, что ветераны АТО потребовали у участников колонны, идущей к мемориалу Славы, убрать флаги с коммунистической символикой. По свидетельствам очевидцев, в колонне были "титушки".

Между тем в МВД считают, что полиции удалось удержать ситуацию 9 мая в "правовых рамках".