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    Политика

    Филатов пригрозил Луценко и Авакову "хунтой" из-за событий в Днепре 9 мая

    Тема:

    Украина, 9 мая: марши и столкновения (156)

    (обновлено: )18501
    Городской голова Днепра заявил, что реваншисты показали, на что они способны, когда остаются безнаказанными" и призвал министра внутренних дел и генерального прокурора "навести порядок".
    Борис Филатов. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Беспорядки в Днепре 9 мая являются следствием безнаказанности, заявил мэр областного центра Борис Филатов.

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    Он также предупредил главу МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко, что в случае бездействия правоохранителей будет по-своему реагировать на провокации.

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    "За последние два года в этом городе жулье и бандиты захватывали горисполком, жгли коммунальную технику, резали шины, избивали депутатов, оскорбляли и унижали муниципалов. Ни один преступник не наказан. Сегодня реваншисты показали, на что они способны, когда остаются безнаказанными. Арсен Аваков и Юрий Луценко, или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей. Они хотели "хунту" – они ее получат", – написал Филатов на своей странице в Facebook.

    В Днепре во вторник, 9 мая, в ходе торжественных мероприятий произошла массовая драка из-за того, что ветераны АТО потребовали у участников колонны, идущей к мемориалу Славы, убрать флаги с коммунистической символикой. По свидетельствам очевидцев, в колонне были "титушки".

    Между тем в МВД считают, что полиции удалось удержать ситуацию 9 мая в "правовых рамках". 

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