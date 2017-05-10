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    Аналитика и комментарии

    9 кругов мая: соцсети о кровавой годовщине Победы

    Тема:

    Эхо Дня Победы: взрывоопасные Днепр и Николаев (183)

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    Очередное 9 мая обошлось Украине малой, но все же, кровью - столкновения произошли во многих крупных городах. Особенно отличились Киев, Днепр, Одесса, Харьков и Мелитополь. Что думают по этому поводу сами украинцы, и что пишут об этом в соцсетях?
    Правоохранители задерживают нарушителя порядка во время Марша Победы в Днепре
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Драка в Днепре
    Канал informator.dp.ua на youtube
    Днепр и 9 мая: в сеть попали кадры массовой драки

    Традиционно в Украине 9 мая состоялись тысячи мероприятий по случаю празднования очередной годовщины победы во Второй мировой войне. Но только в нынешнем году мирные ранее акции пополнились новой традицией: массовыми столкновениями. Накануне в ходе торжественных мероприятий в Днепре произошла массовая драка из-за коммунистической символики. По той же причине возле монумента Вечного огня в столице подрались участниками марша "Бессмертный полк" и националисты. Аналогичные потасовки произошли в Одессе, Харькове, Мелитополе, Запорожье, Николаеве. 

    Пожалуй, самым резонансным из вчерашних событий стала массовая драка в Днепре. В ходе потасовок пострадали 14 человек, в том числе полицейские, к тому же "полетели головы" местного руководства МВД. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уволил начальника главного управления полиции Днепропетровской области, начальника городского управления полиции Днепра, а также их заместителей по обеспечению общественной безопасности.

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    В соцсетях минувший День победы тоже оставил неизгладимый след и немыслимое количество комментариев: "Подводя итоги сегодняшнего дня и событий практически во всех городах Украины. Пожалуй, нам действительно имеет смысл отказаться от празднования советского мифического "Дня победы" во всех модификациях, включая компромиссный День памяти". " Думаю, сегодня европейцы, приехавшие на Евровидение, глядя телекартинку с Дня Победы — так и не поняли на чьей стороне воевала Украина, что не так с мирным парадом, и почему полиция метелит армию (людей в камуфляже)…", — есть в сетях и такие мысли.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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