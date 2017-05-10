Участнику драки 9 мая в Днепре вручили уведомление о подозрении

Захар Виноградов

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие вручило уведомление о подозрении одному из задержанных за потасовки во время празднования 9 мая в Днепре, остальным задержанным будет вручено подозрение в течение двух дней.

Глава ГПУ добавил, что всего на данный момент в райотделе полиции в Днепре находятся 12 человек.

"Одному уже вручено подозрение. Другим это сделают в отведенные законом 72 часа (3 суток с момента задержания)", — написал Луценко в Facebook.

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Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, были задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".

По данным СМИ, конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников АТО в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

Утром в среду министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что подписал приказы об увольнении начальника главного управления полиции Днепропетровской области Игоря Репешко, начальника городского управления полиции Днепра Андрея Бидыло и их заместителей по обеспечению общественной безопасности.