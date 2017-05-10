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    Общество

    Участнику драки 9 мая в Днепре вручили уведомление о подозрении

    Тема:

    Украина, 9 мая: с маршами и драками. Итоги (171)

    (обновлено: )19302
    По словам генерального прокурора Юрия Луценко, всего на данный момент в райотделе полиции в Днепре находятся 12 человек. Одному вручено подозрение, остальным это сделают в течение 72 часов.
    Стычки в Днепре на 9 мая
    Захар Виноградов

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие вручило уведомление о подозрении одному из задержанных за потасовки во время празднования 9 мая в Днепре, остальным задержанным будет вручено подозрение в течение двух дней.

    Глава ГПУ добавил, что всего на данный момент в райотделе полиции в Днепре находятся 12 человек.

    9 мая в Днепре
    Захар Виноградов
    Из Днепра. Две Украины - это слишком много для одной Победы

    "Одному уже вручено подозрение. Другим это сделают в отведенные законом 72 часа (3 суток с момента задержания)", — написал Луценко в Facebook.

    Смотрите также: Днепр и 9 мая: в сеть попали кадры массовой драки

    Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, были задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".

    По данным СМИ, конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников АТО в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

    Утром в среду министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что подписал приказы об увольнении начальника главного управления полиции Днепропетровской области Игоря Репешко, начальника городского управления полиции Днепра Андрея Бидыло и их заместителей по обеспечению общественной безопасности.

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