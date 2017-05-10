День Победы в Украине: как на наших глазах тупо переписывают историю

Роман Степняк

Украина чуть не пережила 9 мая. Точнее, пережила праздник со слезами на глазах и с ощущением беспомощности. По стране прокатились глухие протесты. Я не о тех приглушенных акциях, прошедших под эхом "Бессмертного полка". Пройтись с портретами погибших на фронтах Великой войны решились немногие. Сработал инстинкт самосохранения, свой эффект имел предупреждения властей, чтобы никаких ленточек, символов, флагов. Не в последнюю очередь остаться дома многих заставили громкие предупреждения всяческих патриотических организаций, решивших, что если можно выходить на улицу с красным символом, то он должен быть исключительно красно-черным.

Ваш дом — не ваша крепость

Активисты Гражданского корпуса "Азова", "Правого сектора", ОУН угрожали несогласным именем закона, не отдавая себе отчета в том, что сами преступают не только закон, но и любые моральные нормы. Но они сегодня в фаворитах у власти, и для них это простительно. Они с удовольствием включились в игру по уничтожению остатков "русского мира". На стороне власти, разумеется.

В Киеве представители "Азова" начали с потешной акции блокады жилищ лидеров, давно забытой Прогрессивной социалистической партии Натальи Витренко. Сама Витренко уже давно никакую силу не представляет и представляется показательной жертвой для радикалов, которые этим жестом продемонстрировали киевлянам: "Вы надеетесь, что ваш дом — ваша крепость? Напрасно! Завтра мы придем к вам!".

Боевики Николая Коханивского из ОУН, еще накануне пригрозившие превратить акцию сторонников праздника Победы в "Смертный полк", оккупировали монумент Славы, вступили в столкновение с оппонентами. До того на улице Мазепы марш родственников ветеранов войны закидали дымовыми шашками. В Одессе, Харькове и Днепре националисты провоцировали драки у мемориалов, а в Запорожье радикалы вместо портретов воевавших родственников принесли на акцию "Бессмертный полк" фотографии героев сериала "Игра престолов".

"Смертный полк" Николая Коханивского

Власть на действия радикалов отреагировала. На первый взгляд может показаться, что достаточно решительно. В Киеве задержали более 20 активистов, по всей стране — менее пяти десятков. При этом в столице орлы Коханивского оказали полиции серьезное сопротивление. Доставленных в Печерский райотдел полиции долго не задержали, к помещению прибыла подмога, задержанных отпустили. Более того, адвокаты подсказали им написать заявления на правоохранителей и обвинить их в беспределе.

Все это было похоже на хорошо продуманный сценарий, в котором роли активистов и правоохранителей были расписаны заранее. Надо полагать, что свою коррекцию в этот сценарий внесло Евровидение, проходящее в эти дни в столице. Запретить проведение акции "Бессмертный полк" на глазах десятков тысяч гостей из Европы по рекомендации ведомства Владимира Вятровича было бы крайне безрассудно. Допустить массовость этих мероприятий было тоже ни к чему.

Была выбрана золотая середина, чтобы продемонстрировать присущую европейскость. У нас, мол, и полиция существует, и разные точки зрения допустимы, и безнаказанность не поощряется. Кто там, в Европах, будет вникать в суть конфликта, кому там нужна украинская правда?

Когда закончилась война? Захар Виноградов Из Днепра. Две Украины - это слишком много для одной Победы

Ее, эту правду, провозгласил президент в эти дни. Из его уст звучит она громко. Акцию "Бессмертный полк" Петр Порошенко назвал образцом "изящной политической спекуляции на чувствах людей", мол, в Москве "придумали ее на самом деле не для того, чтобы почтить память защитников, а для того, чтобы российской экспансии в соседние страны помогали не только живые".

Президент безусловно прав, что война, конечно же Вторая мировая, имела планетарный характер. Конечно, народы бывшего Советского Союза воевали вместе. "Но при этом война имела и свое отдельное, украинское измерение, которое для нас, украинцев, безусловно — главное", — подчеркнул Петр Порошенко.

А вот эту цитату особо стоит привести: "Вторая мировая война закончилась 72 года назад, а Кремль все еще стремится командовать Украиной, будто четырьмя украинскими фронтами сороковых годов прошлого века". Она прошла по большинству средств массовой информации, и никто не догадался поправить главу государства, что до этой даты остается еще почти 4 месяца. Вторая мировая война официально закончилась 2 сентября 1945 года, в этот день был подписан Акт о капитуляции Японской империи на борту американского линейного корабля "Миссури" в Токийском заливе.

А вот если развить тему дальше, то, что случилось 9 мая 1945 года по московскому времени или 8 мая по среднеевропейскому? Капитуляция гитлеровского режима, который для человечества представлял гораздо большую опасность, чем любая война, имевшая место в истории человечества. Вот поэтому столь высока цена Победы над фашизмом.

Могли ли на эту "мелочь" не обратить внимания спичрайтеры, составляющие президентскую речь? Я не допускаю мысли, что за годы независимости в стране взращено столь необразованное поколение журналистов и политологов, обслуживающих главный офис в стране. Просто на наших глазах переписывают историю. Несколько проходимцев поставили на колени университетские кафедры и академические институты. Разрушаются постулаты, на которых зиждилась историческая наука, уничтожаются архивы, хранящие документы прошедших эпох, вычеркиваются последние живые свидетельства событий минувших лет.

Читайте также — Бои местного значения: как прошел День Победы в Украине