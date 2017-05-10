День Победы в Украине: столкновения, марши, драки, аресты

РИА Новости Украина

Украина отметила 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне маршами "Бессмертного полка", которые прошли во многих городах страны. Акции состоялись в условиях запрета со стороны властей на использование традиционной символики Победы и провокаций со стороны украинских радикалов, которые спровоцировали ряд конфликтов с участниками памятных мероприятий. В итоге полиция задержала 45 человек.

В этом году на официальном уровне День Победы в Украине особо не празднуется. В рамках торжеств президент страны Петр Порошенко утром во вторник возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной славы.

В этих условиях центральным меропориятием праздника стали марши "Бессмертного полка", в ходе которого люди несут портреты своих погибших родственников, участвовавших в войне. Шествия проходят 9 мая в России и других странах.

Самый масштабный марш "Бессмертного полка" прошел в Киеве. По данным полиции, в нем приняли участие около 3 тысяч человек. Так как украинские радикалы из националистической организации из "Добровольческого движения ОУН" ранее пообещали сорвать мероприятие, полиция еще с утра взяла под усиленную охрану улицы в районе парка Вечной славы в центре Киева, где было запланировано проведение акции.

Также была усилена охрана общественного правопорядка в других городах. "Всего по стране было задействовано 30 тысяч сотрудников Нацполиции и Нацгвардии", — сообщил замглавы МВД Киева Сергей Яровой на итоговом брифинге.

Правоохранители установили в целях безопасности рамки металлоискателей, через которые должны были пройти все участники марша.

В число запрещенных вещей, кроме оружия, попали и традиционные символы праздника — знамя Победы и георгиевские ленточки. При этом если знамя Победы запрещено в Украине на законодательном уровне, то георгиевские ленточки — нет. Однако власти постоянно просят граждан не использовать их, чтобы избежать провокаций.

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Несмотря на то, что правоохранители пытались разделить участников марша и радикалов, которые собрались с самого утра, чтобы помешать акции, конфликтных ситуаций избежать не удалось.

Первое задержание произошло еще до начала памятного шествия. Полицейские арестовали мужчину с баннером названия акции "Никто не забыт! Ничто не забыто!", напечатанном на фоне георгиевской ленточки.

Основную провокацию против участников марша организовали представители организации "Добровольческое движение ОУН", которые из своего офиса, расположенного по маршруту следования колоны, начали забрасывать участников шествия пакетами с краской, яйцами и другими предметами.

Они также бросили в толпу несколько дымовых шашек и распылили огнетушитель. В результате от противоправных действий пострадали несколько человек, в том числе журналисты, чья одежда была испорчена краской, и один полицейский, который получил травму из-за попадания в него дымовой шашки.

Возле мемориала Вечного огня на могиле Неизвестного солдата, куда участники марша несли цветы, произошло еще несколько конфликтных ситуаций. В частности, националисты отняли у участников шествия развернутое ими знамя Победы. Еще один такой же флаг участникам акции не дали развернуть правоохранители, из-за чего между ними возникла потасовка.

Кроме того, между радикалами и участниками марша периодически возникали словесные перепалки, их пыталась примирить полиция.

Правоохранители по итогам марша сообщили журналистам, что в ходе массовых мероприятий в Киеве были задержаны 25 человек, 24 из них радикалы, которые находились в офисе "Добровольческого движения ОУН", который взяли штурмом правоохранители.

Неспокойно прошли торжественные мероприятия по случаю Дня Победы и в ряде других украинских городов. В частности, в Николаеве в этот день акция "Бессмертный полк" также сопровождалась потасовками и словесными перепалками ее участников с украинскими националистами. По информации местного издания "Никвести", во время акции произошло несколько незначительных стычек, которые были спровоцированы как участниками памятного шествия, так и радикалами.

УНИАН Столкновение между молодыми людьми, которые пытались не пропустить участников марша, и правоохранителями у офиса ОУН во время шествия участников марша памяти и уважения "Никто не забыт, ничто не забыто"

В Одессе драку участников торжественных мероприятий по случаю Дня Победы и радикалов спровоцировал портрет лидера Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещена в РФ — Ред.) Романа Шухевича. По информации местного издания "Думская", бывший лидер одесской ячейки запрещенного в РФ "Правого сектора" Сергей Стерненко принес на Аллею Славы портрет Шухевича. Как сообщило издание, многим гражданам это не понравилось, в результате чего завязалась драка. Полиция заявила о задержании 15 человек.

Потасовка между ветеранами и радикалами произошла в Житомире во время возложения цветов к памятному знаку Победы. Как сообщало агентство УНИАН, на площади Победы сначала собрались "патриотически настроенные активисты". Через некоторое время к знаку Победы — танку — пришли около 50 ветеранов. У некоторых из них был красный флаг с серпом и молотом.

Также конфликт между участниками торжественных мероприятий произошел в Днепре, в результате пострадали 14 человек, 15 были задержаны.

Как сообщила заместитель начальника отдела коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова, потасовка возникла в момент, когда первая из колонн демонстрантов — представителей Социалистической партии, которая подходила к монументу Вечной славы — отказалась по требованию других участников акции выбросить политическую символику, под которой они шли.

Кроме того, по информации заместителя начальника отдела коммуникации Нацполиции, в пунктах предварительного досмотра правоохранители изъяли запрещенные на митингах предметы, в частности четыре пистолета, четыре перочинных ножа. Также были изъяты разводной гаечный ключ, шило, пилочка для ногтей и газовый баллончик.

Несмотря на локальные конфликты, в МВД Украины заявили, что праздничные мероприятия в стране прошли в штатном режиме, полиция контролирует ситуацию.

"По стране торжества проходят в штатном режиме. Безусловно, были столкновения в Одессе, Запорожье, Днепре и Киеве. Полиция работает, Национальная гвардия работает, ситуация управляемая", — заявил первый заместитель главы ведомства Сергей Яровой.

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Он также сообщил, что всего в стране приняли участие в праздничных мероприятиях около 50 тысяч человек, общественный порядок обеспечивали 30 тысяч правоохранителей. Яровой добавил, что по всей стране за нарушение общественного порядка и хулиганство во время праздничных мероприятий задержали более 50 человек.