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    День Победы в зоне АТО: один военный погиб, еще двое ранены

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    АТО в Донбассе: взрывы на дороге к "Саур-Могиле" (321)

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    По данным пресс-центра штаба АТО, на донецком направлении ополченцами обстреливались позиции ВСУ возле Верхнеторецкого, Авдеевки, Троицкого, Новгородского, Каменки, Зайцево, Мироновского и Луганского.
    Позиции украинских военных на окраине Авдеевки. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Украинские военные заявили, что ополченцы 70 раз за минувшие сутки открывали огонь по их позициям в Донбассе, один военный погиб, еще двое ранены.

    "Ситуация в районе проведения АТО остается сложной, но контролируемой… За минувшие сутки враг 70 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников… С начала суток один военнослужащий ВСУ погиб, еще двое украинских защитников получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

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    Как сообщают военные, на донецком направлении ополченцами обстреливались позиции ВСУ возле Верхнеторецкого, Авдеевки, Троицкого, Новгородского, Каменки, Зайцево, Мироновского и Луганского. На приморском направлении, согласно заявлению пресс-центра, обстрелам подверглись Павлополь, Широкино, Водяное, Лебединское, Новотроицкое, Марьинка, Чермалык, Гнутово, Старогнатовка, Гранитное и Богдановка. На луганском направлении, как заявляют силовики, огонь велся по позициям вблизи Новотошковки, Крымского, Новоалександровки, Новозвановки, Валуйского и Станицы Луганской.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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