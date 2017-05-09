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    Общество

    День Победы в Харькове: на марш вышли участники АТО

    Тема:

    Украина, 8 и 9 мая: победа или примирение? (92)

    (обновлено: )18111
    По информации местных СМИ, торжественная колонна направляется к мемориалу Славы, люди несут флаги и плакаты "Бессмертного полка", акция проходит спокойно, без провокаций.
    9 мая в Харькове
    Громадське Харків, twitter

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В Харькове начались памятные мероприятия, посвященные 72-й годовщине победы во Второй мировой войне. 

    К мемориалу Славы направляется колонна, в которой также идут и участники АТО в Донбассе. Некоторые несут плакаты "Бессмертного полка", сообщают местные СМИ. 

    В колонне был замечен красный флаг, который попросили убрать. Но правоохранители отметили, что на флаге нет коммунистической символики и разрешили его оставить.

    ​Украина во вторник празднует 72-ю годовщины Победы над нацистской Германией.

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    Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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