День Победы в Харькове: на марш вышли участники АТО

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В Харькове начались памятные мероприятия, посвященные 72-й годовщине победы во Второй мировой войне.

К мемориалу Славы направляется колонна, в которой также идут и участники АТО в Донбассе. Некоторые несут плакаты "Бессмертного полка", сообщают местные СМИ.

В колонне был замечен красный флаг, который попросили убрать. Но правоохранители отметили, что на флаге нет коммунистической символики и разрешили его оставить.

Люди в форме среагировали на красный флаг на Мемориале в #Харьков. Настойчиво просят убрать. Копы говорят нет символики СССР, значит можно. pic.twitter.com/KSNgTMIMqC — Корень в квадрате (@korenvkvadrate) 9 мая 2017 г.

​Украина во вторник празднует 72-ю годовщины Победы над нацистской Германией.

Смотрите также: Порошенко об убийстве в Донбассе внуков ветеранов Второй мировой войны

Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.