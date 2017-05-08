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    Турчинов назвал АТО "Отечественной войной"

    Тема:

    Украина, 8 и 9 мая: победа или примирение? (64)

    (обновлено: )10404
    По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, можно провести параллели между событиями в Европе в 30-х годах прошлого века и ситуацией в Донбассе.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Украина чтит и помнит всех, кто погиб во времена Второй мировой войны, защищая ее от фашизма и сталинизма, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов по случаю Дня памяти и примирения.

    Флаг Украины на здании ЦИК
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украина в шпагате между 8 и 9 мая: победа или "примирение"?

    "После десятилетий мира в Украине снова идут боевые действия, из-за агрессии РФ оккупирован Крым, пылает восток нашей страны. Параллели между событиями в Европе в конце тридцатых годов прошлого века и настоящим очевидны: поведение и мотивация агрессоров во все времена одинакова. Умиротворить его невозможно, и цивилизованный мир должен решить — ждать следующего шага агрессора, или остановить его. На этот вопрос мы давно дали себе ответ. Эта война для нас также стала Отечественной, потому что мы защищаем свою Родину, свою Украину", — заявил Турчинов.

    В понедельник Украина отмечает День памяти и примирения в третий раз. Памятная дата была введена в марте 2015 года указом президента Петра Порошенко. Согласно утвержденному документу, целью Дня памяти и примирения является "достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражение уважения всем борцам против нацизма".

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