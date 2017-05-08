Пересадка памяти. Зачем в Украине "уравняли" ветеранов ВОВ, УПА и АТО

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В 2017 году Кабинет министров увеличил выплаты разовой денежной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам войны и жертвам нацистских преследований в среднем на 26%. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева. РИА Новости Украина Евгений Котенко Бортник: ветераны УПА и Второй мировой – уравнять, чтобы преуменьшить

Так, инвалидам войны 1-й группы до 5 мая должны были выплатить по 3,5 тысячи гривен, инвалидам 2-й группы – 3,1 тысячи гривен, 3-й группы – 2,7 тысячи гривен, участникам боевых действий – 1,2 тысячи гривен, жертвам нацистских преследований – 600 гривен, узникам концлагерей – 500 гривен.

Также в ряде регионов страны ко Дню Победы выделяли помощь и местные власти: в Харьковской области – 959 участникам Великой Отечественной войны по 1,5 тысячи гривен, в Николаевской области местные бюджеты выделяли ветеранам по 3 тысячи гривен, а в Запорожье более 1300 ветеранам – по тысяче гривен.

Кроме ветеранов ВОВ, в разных областях страны материальную помощь получали и участники АТО. Яркий пример – Днепропетровщина: здесь из бюджета материально помогли 12 тысячам участников антитеррористической операции.

"К 9 мая денежную помощь получат те, кто встал на защиту Родины. Это не только ветераны Второй мировой войны, но и участники АТО. В целом — более 94,5 тыс. человек. На это из госбюджета область уже получила почти 75 млн. грн", – заявил глава области Валентин Резниченко.

Сообщалось, что на матпомощь могли рассчитывать участники антитеррористической операции, которые получили статус участника боевых действий до 5 мая. Помимо этого им предоставят льготы на выплаты коммунальных услуг в размере 75%. Всего на сегодняшний день в Украине действует 21 льгота для участников боевых действий в зоне АТО.

"Пытаются преуменьшить роль ветеранов Великой Отечественной"

По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, сегодня в Украине происходит попытка уравнивания ветеранов ВОВ с бойцами АТО: "уравнять их в общественном сознании, правовом обеспечении, в материальном обеспечении".

"То же самое, наверное, будет касаться и ветеранов правых движений периода Второй мировой войны – ОУН, УПА. Мы видим, что сегодня уже проходит рекламная кампания по Киеву, в которой ветеран УПА приветствуется с ветераном Красной Армии. Безусловно, это попытка уравнять с целью как бы преуменьшить роль и место ветеранов Второй мировой и Великой Отечественной, их историческую, политическую роль для страны", – сообщил политолог в комментарии РИА Новости Украина.

При этом он отметил, что вряд ли подобная попытка "уравнивания" вызовет особый конфликт в обществе, "хотя такие вещи нужно спрашивать у ветеранов".

"Безусловно, они к этому отнесутся, большинство ветеранов, наверное, негативно – что касается ветеранов правых движений. Что касается участников АТО, я думаю, будут индивидуальные реакции. Общество в этом вопросе расколото и не способно сформировать какую-то общую позицию", – резюмировал эксперт.



Новая Отечественная?

"Уравнять" ветеранов в Украине пытаются уже больше 10 лет, рассказал РИА Новости Украина политолог Алексей Якубин: во времена президентства Виктора Ющенко пытались "примирить" ветеранов Великой Отечественной и бойцов ОУН, УПА. Теперь добавилась новая категория людей: задействованные в АТО, вернувшиеся с Востока, которые получили, в том числе, социальные льготы.

"Я думаю, попытка подавать это под неким одним соусом связана с тем, что со стороны власти есть желание решить несколько вопросов. Возможно, уменьшить недовольство у тех людей, кто возвращается с Востока. Они возвращаются и, в общем-то, кроме неких отдельных льгот глобально государство ими не занимается. Есть такое желание, сказать, что государство выполняет свой социальный контракт, есть попытка провести аналогию с Советским Союзом, с ветеранами, поместить в один ряд. Это делается, чтобы уменьшить социальное недовольство тех людей, кто возвращается из зоны АТО", – отметил политолог.

В то же время, продолжил он, со стороны правительства "есть идея в целом изменить концепцию о Великой Отечественной войне и в том числе о людях, которые были в ней задействованы".

"Сейчас на официальном уровне не используется понятие "Великая Отечественная война", но со стороны части политиков, из уст президента звучит такая идея, что Украина сейчас ведет свою некую отечественную войну. Я не исключаю, что будущем, действительно, будет попытка прийти к тому, что это ветеран отечественной войны, но не той, что была связана с Советским Союзом, потому что там Вторая мировая, а новой отечественной войны", – прогнозирует политолог.

Но здесь кроется опасность, предостерегает Якубин, поскольку государство в принципе не занимается реабилитацией людей, которые возвращаются из АТО, "а часть людей, возвращающихся с Востока, нуждаются и в психологической, и в социальной реабилитации".

"А их пытаются просто уравнять, дать часть льгот, и все. На этом государство заканчивает свои функции по возвращении такого человека в мирную жизнь. И в итоге мы видим, что часто такие люди до конца и не возвращаются в мирную жизнь. И в этой плоскости и лежит опасность для общества", – подытожил эксперт.

Напомним, в 2017 году единовременное материальное пособие в Украине выплачивали участникам Великой Отечественной войны, семьям погибших, родным умерших участников боевых действий и жертв нацистских преследований, бывшим узникам концентрационных лагерей, детям партизан и подпольщиков, гражданам, которые были насильственно вывезены на принудительные работы.