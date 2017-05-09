Спецкор: в зоне АТО благодаря затишью граждане работают на огородах

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В штабе АТО сообщают, что за минувшие сутки, 7 мая, погибших и раненых в результате боевых действий на Донбассе нет.

Определенное обострение отмечают на Луганском направлении, в частности, в Новоайдарском и Попаснянском районах. Там ополченцы впервые за длительный период задействовали артиллерию.

Какая сейчас ситуация на Донбассе и как отмечают там День памяти, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков.

Какие данные на сегодняшний день? На Донбассе затишье или продолжаются обстрелы?

— Да, к счастью, можно говорить о фактическом затишье на линии соприкосновения. И не только на основании тех данных, которые предоставляет штаб АТО, но и на основании того, что говорят мирные люди. Маленький пример: местные бабушки, дедушки, живущие вблизи линии разграничения, имеющие там дачи, пользуются моментом, чтобы успеть высадить там какую-то рассаду, потому что не стреляют, потому что тихо там, где обычно даже было громко. То есть вот с такой тревожной надеждой все-таки надеются на то, что эти затишье продержится как можно дольше. И, в общем-то, те точки даже, которые обычно были горячими, в районе той же Авдеевки стреляли, единично, но стреляли, но, тем не менее, меньше, чем обычно, что позволило восстановить и водоснабжение в городе, и работу фильтровальной станции. И можно говорить о более спокойной ситуации, чем обычно.

Как сегодняшний День памяти и примирения отмечают в городах на востоке Украины? Происходили какие-то массовые акции?

— Безусловно, массовые акции на нашей территории, на контролируемых Киевом территориях проходили. Но видите, в чем дело, на Донбассе 8-9 мая совпадают еще, к сожалению, и с днями начала трагедии, с первыми атаками в том же Мариуполе, мы знаем, 9 мая – это омрачен атакой на горотдел, когда погибло 9 полицейских. То есть здесь очень смешанные чувства этого дня. Потому что слилось в один день сразу несколько каких-то дат, о которых говорят, и которые по-своему отмечают, безусловно.

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Планируются завтра какие-то акции, и в каких именно городах?

— На наших территориях все будет проходить в рамках таких же ограничений, в тех же форматах, что и по всей стране. А на неподконтрольных территориях, безусловно, планируют массовые акции, там состоится военный парад, как обещают так сказать в руководстве ДНР. Более даже масштабный, чем был в прошлом году. Хотя в прошлом году появление военной техники на улицах Донецка вызвало недоумение, как минимум, у наблюдателей международных. В этот раз обещают еще больше техники. И здесь есть еще один момент для Донецка, тут еще собираются, кроме всего, отмечать еще "День республики", проводить концерт на стадионе "Олимпийский", приглашены российские звезды. И вся эта неделя практически в Донецке объявлена выходной.

В целом, что люди говорят о двух датах? Какое отношение к недавно установленному 8 мая — Дню памяти и примирения?

— Без какого-либо ажиотажа эта дата была принята людьми, живущими на Донбассе. Здесь 9 мая более близкий генетически, генетически свой праздник. Либо же на 8 мая, на новый праздник, не обратили внимания еще и потому, что все слилось в начале мая 2014 года. И сложно сейчас отделять, что отмечать, и какую дату, когда. То есть достаточно спокойно, ажиотажа у людей я не увидел.

Какая ситуация на КПП? Есть ли очереди?

— Да, все КПП работают. Нет ажиотажа и там. Нет больших очередей. Мы можем говорить о сотне машин максимум, которые скапливаются. Большая часть выезжает сейчас из неподконтрольных территорий в связи с тем, что это возвращаются те переселенцы, которые приезжали навещать родных и свои места, дома. И, в общем-то, можно говорить, что КПП работают в хорошем темпе, в хорошем режиме, в быстром досмотре. И люди проходят эту границу достаточно быстро.

Относительно гуманитарной ситуации — все работает, всего достаточно?

— Безусловно, экономическая ситуация, а без нее нельзя говорить о гуманитарной ситуации полноценно на тех территориях… В последние дни мы знаем, что были уволены 14 тысяч железнодорожников "Укрзализныци", которые оставались и работали на той территории, в рамках программы так называемой ДНР, когда были "национализированы" предприятия. То есть эти предприятия в полноценном режиме так и не заработали. Вот по моим подсчетам, в "подвисе" и без работы, без перспективы работы сейчас около 100 тысяч человек на неподконтрольных территориях остается. Это много, и, естественно, это пугает. А что касается наличия продуктов в магазинах или лекарств в аптеках, то да, в общем-то, все есть, все присутствует. Цены, безусловно, здесь выше, особенно, на лекарства. Если цены на продукты сравнимы с ценами на свободных территориях, то лекарства дороже где-то в полтора-два раза.

Ранее спецкор "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщал, что в Донецке стрельбы не слышно вообще, обстреливается в основном мариупольское направление, поскольку там легче передвигаться.