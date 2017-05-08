За три года в Украине в авариях погибло больше людей, чем в АТО

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КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. За последние три года в дорожно-транспортных происшествиях погибли более 12,4 тыс украинцев, более сотни тысяч получили травмы, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Напомним, жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек.

"Недавно во время коллегии МВД я озвучил ужасающие цифры: за последние 3 года и три месяца в ДТП погибли 12,4 тысяч человек, искалечены более 100 тыс. С этим нельзя мириться!" — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Премьер что поставил перед руководством "Укравтодора" задачу разработать программу безопасности дорожного движения, в том числе опираясь на польский опыт. "Такая программа уже разрабатывается и в ближайшее время будет представлена на заседании правительства", — добавил он.

Ранее заместитель директора департамента — начальник управления предоставления медицинской помощи взрослым департамента медпомощи Минздрава Андрей Гаврилюк сообщил, что уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в Украине является одним из самых высоких в Европе.

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