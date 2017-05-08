Порошенко об убийстве в Донбассе внуков ветеранов Второй мировой войны

"Сегодня Украина отмечает День памяти и примирения. Отмечает его вместе со всей Европой, имея на это полное право. Безусловным является подвиг украинского народа и наш большой вклад в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. <…> Когда наши деды и прадеды в 1944 и 1945 годах наступали на Берлин, они тогда и понятия не имели и в самых страшных снах представить не могли, что через 70 лет свое войско в Украину пришлет Москва и хладнокровно будет убивать их внуков и правнуков", — уточнил Порошенко.

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Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов назвал АТО "Отечественной войной".