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    Порошенко об убийстве в Донбассе внуков ветеранов Второй мировой войны

    Тема:

    Украина, 8 и 9 мая: победа или примирение? (69)

    (обновлено: )320011
    Глава государства Петр Порошенко поздравил в понедельник украинцев с Днем памяти и примирения. Он выразил глубокое уважение всем борцам против нацизма. Подробнее смотрите в видео.
    Канал "112 Украина" в Youtube

    "Сегодня Украина отмечает День памяти и примирения. Отмечает его вместе со всей Европой, имея на это полное право. Безусловным является подвиг украинского народа и наш большой вклад в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. <…> Когда наши деды и прадеды в 1944 и 1945 годах наступали на Берлин, они тогда и понятия не имели и в самых страшных снах представить не могли, что через 70 лет свое войско в Украину пришлет Москва и хладнокровно будет убивать их внуков и правнуков", — уточнил Порошенко.

    Читайте также: Пересадка памяти. Зачем в Украине "уравняли" ветеранов ВОВ, УПА и АТО

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов назвал АТО "Отечественной войной".

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