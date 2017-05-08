Мемориал воинам АТО и музей Второй мировой нужно объединить - Порошенко

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Планируемый мемориал в память участников военной операции в зоне конфликта в Донбассе и музей истории Украины во Второй мировой войне должны стать единым комплексом украинских героев, заявил президент Украины Петр Порошенко.

В понедельник Украина отмечает День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

"Мемориал следует разместить в историческом месте… Я считаю, что лучшей исторической локации для размещения мемориала украинских героев, чем эти высокие холмы правого берега Днепра (в Киеве), нет. Вся эта территория, где будет размещаться национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, а также будущий мемориальный комплекс участникам антитеррористической операции должен стать единым мемориалом украинских героев", — сказал Порошенко в ходе посещения фотовыставки, посвящённой вкладу Украинской повстанческой армии в "победу над нацизмом".

Он отметил, что ранее подписал указ о создании "мемориала украинским героям", принимающим участие в военной операции в зоне конфликта в Донбассе. Порошенко подчеркнул, что должен быть объявлен всеукраинский конкурс проекта мемориала.

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