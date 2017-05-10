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    Полиция отчиталась о праздновании Дня Победы в Донецкой области

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    Первомай: День трудящихся в Украине (21)

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    В главке сообщили, что полиция Донецкой области обеспечила безопасность во время торжественных мероприятий ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне
    День Победы в Донецкой области. Возложение цветов
    ГУ НП Украины в Донецкой области

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Главное управление Национальной полиции Украины в Донецкой области не зафиксировало провокаций на подконтрольной Киеву территории области 9 мая, поступили лишь девять сообщений о мелких нарушениях, сообщает пресс-служба областного главка.

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    "Провокации во время торжественных мероприятий 9 мая не допущены. Полиция Донецкой области обеспечила безопасность во время торжественных мероприятий ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. По состоянию на 15.00 (время совпадает с мск —ред.) нарушений общественного порядка не допущено, ситуация спокойная. Более 2 тысяч правоохранителей продолжают работать в усиленном режиме", — говорится в сообщении.

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    По данным полиции, во вторник, 9 мая, прошли 60 массовых мероприятий в 34 населенных пунктах, в полиции области зарегистрировано девять сообщений, связанных с празднованием Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Все они касались мелких нарушений, сообщает полиция.

    ГУ НП Украины в Донецкой области
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    Ранее в МВД Украины сообщили, что локальные столкновения 9 мая между участниками различных мероприятий произошли в Киеве, Днепре, Одессе и Запорожье, в результате были задержаны более 50 человек, "на которых составляются соответствующие протоколы, определяется квалификация совершенных ими правонарушений".

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