Киев, День Победы: "Фашизм не пройдет!" и нападения радикалов

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

С каждым годом в постмайданной Украине все труднее отмечать День Победы. Вот и на этот раз празднование было омрачено столкновениями с националистами.

Украинские власти дают понять, что для них важнее не победа над нацизмом, а "примирение", смещают акцент с 9 на 8 мая, намереваясь и совсем убрать День Победы из календаря. Национал-радикалы прямо угрожали сорвать шествие. Листовки с призывом "Остановим "смертный" полк!" и сейчас можно увидеть в центре Киева.

Остановить многотысячное шествие националисты не смогли, но праздник ветеранам и всем, кому дорога память о Победе, попытались испортить.

Пасмурная погода и холодный ветер не помешали тысячам (по некоторым оценкам, десяткам тысяч) киевлян прийти в парк Славы, чтобы выразить свое уважение ветеранам Великой Отечественной войны и почтить память павших. Несколько сотен радикалов сочли необходимым попытаться им помешать.

Нервозная обстановка царила утром у станции метро "Арсенальная": площадь была оцеплена полицией и бойцами Нацгвардии, ветераны, люди с цветами и портретами участников ВОВ проходили через рамки металлоискателей.

Тут же группа радикалов под красно-черным флагом скандировала: "Слава Украине!". Им отвечали: "Фашизм не пройдет!". То и дело возникали словесные перепалки.

"Зачем вы хотите сорвать людям праздник? Вы против Дня Победы? За кого ваши деды воевали?" — спрашивал радикалов пожилой мужчина.

"Россия, страна-агрессор, напавшая на нас, использует этот (праздник – Ред.), этот пережиток "совка", чтобы внести раскол в Украину", — ответил один из радикалов.

Про своих дедов рассказывать не стал.

На перекрытой для движения автотранспорта улице Мазепы пришедшие отметить День Победы выстроились в колонну, перед которой шла конная полиция. Вдоль улицы (и далее – до самого парка Славы) по обеим сторонам выстроились военнослужащие с государственными желто-синими флагами.

Из окон расположенного рядом офиса ОУН вывесили черно-красный флаг, у входа в здание в плотном кольце нацгвардейцев стоял небольшой пикет. Из окна человек в балаклаве кричал: "Слава Украине!", а потом: "К нам в дверь ломится полиция!".

Facebook Милана Лелича Столкновения под офисом ОУН в Киеве

Во время движения колонны участники акции остановились у этого здания и снова скандировали: "Фашизм не пройдет!". В демонстрантов и в правоохранителей сверху полетели пакеты с краской, под окнами офиса националистов поднялся столб дыма: кто-то зажег дымовую шашку…

Позднее полиция сообщила о задержании 24-х человек "непосредственно из офиса на Мазепы, 6-а".

Стычки произошли и в парке Славы: группа националистов собралась у самой стелы у Вечного огня. Ветераны развернули красный флаг – копию Знамени Победы. Его националисты попытались сорвать, но получили "ответку": был сорван и их флаг. Завязалась потасовка, которую прекратили подоспевшие правоохранители.

Впрочем, к стражам правопорядка у многих возникли вопросы.

"Граждане нацгвардейцы! Могу я к вам обратиться? Просим убрать от мемориала этих… хулиганов. Мы пришли возложить цветы, это наш праздник. Почему они нам мешают, почему вы бездействуете?" — обратилась к правоохранителям одна из участниц акции.

РИА Новости Украина Константин Гришин Марш памяти "Никто не забыт, ничто не забыто"

Ответом ее не удостоили.

"Это позор! Мы победили нацизм в войне, в Великой Отечественной, а сейчас… нам не дают подойти к Вечному огню, мешают возложить цветы. Они все — за фашистов? В каком государстве мы живем?" - возмутился один из ветеранов.

Он не мог сдержать слез.

"Вы не представляете, через что нам пришлось пройти. Сколько было смертей. За пять лет ни разу под крышей не переночевал. А теперь…", — на этом ветеран оборвал фразу.

Словесные перепалки у мемориала продолжались. Над толпой кружили квадракоптеры, выше – делал круги полицейский вертолет.

"Это издевательство над ветеранами, над всеми… Столько кругом полиции, но кому они на самом деле помогают?.. Не нам", — сказала РИА Новости Украина женщина с георгиевской ленточкой.

По ее словам, ленту у нее "срывали националисты и на Арсенальной, и в парке Славы".

"Но я им ленту сорвать не дала", — сказала женщина.

Ее попутчица показала на группу радикалов и спросила: "Нас через рамки прогоняли, а эти как попали сюда? Значит, их заранее пропустили, чтобы совать возложение цветов…".

"Но цветы мы возложили, хотя были стычки с националистами. Шествие в честь Дня Победы состоялось", — сказал РИА Новости Украина руководитель киевской городской организации ветеранов Украины Николай Мартынов.

По словам ветеранов, в прошлом году "Бессмертный полк" напугал нынешнюю власть своей массовостью.

РИА Новости Украина Константин Гришин Марш памяти "Никто не забыт, ничто не забыто"

"Этот испуг был отомщен: за "Бессмертный полк" нашу организацию лишили финансирования", пытаются отобрать помещение…", - добавил первый заместитель главы столичной организации ветеранов Украины Валентин Свидельский. Думская.net День Победы по-одесски: драки, провокации и задержания

По его словам, этому в этот раз шествие 9 мая прошло под другим именем – не как "Бессмертный полк", но как акция памяти под девизом "Никто не забыт, ничто не забыто". Сути это не изменило: тысячи и тысячи людей пришли с портретами своих родных, участвовавших в войне.

"Спасибо всем, кто пришел. В следующем году мы снова проведем нашу акцию", - сказал Свидельский.

Николай Мартынов подтвердил: шествие будет. Что до ситуации с попытками отобрать помещение у ветеранской организации, то, по его словам, помещение уже продали на аукционе, но – "с нарушением закона, был всего один участник". Ветераны подали в суд, теперь на результат аукциона наложен арест: "борьба продолжается".

Не очень мирно отметили День победы и в других городах Украины. По данным пресс-службы Нацполиции, во время столкновений 9 мая пострадали восемь правоохранителей.