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    Число задержанных в Украине превысило 50 человек, пострадали более 20-ти

    Тема:

    Украина, 9 мая: марши и столкновения (149)

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    В целом, по словам пресс-секретаря МВД Украины Артема Шевченко, в массовых мероприятиях ко Дню Победы приняли участие почти 600 тысяч граждан по всей Украине.
    Марш памяти Никто не забыт, ничто не забыто
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Полиция в День Победы задержала по территории Украины более 50 человек, в ходе столкновений травмированы до 15 участников акций и восемь правоохранителей, сообщил во вторник вечером пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

    Марш памяти Никто не забыт, ничто не забыто
    РИА Новости Украина Константин Гришин
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    Ранее сообщалось, что 9 мая правоохранители задержали за различные правонарушения около 50 человек в Украине, в основном, из-за использования запрещенной символики. По данным полиции, сотрудники полиции задержали одного человека в Днепре, 12 — в Одессе, по два — в Хмельницком и Чернигове, 31 участник акции был задержан в Киеве.

    "По итогам сегодняшнего дня, на данный момент, но это не окончательные цифры… направлены в отделения (полиции – Ред.) более 50 человек, больше всего в Киеве… Были столкновения, в ходе которых травмированы восемь правоохранителей. Также травмированы участники акций, их число составляет до 15 человек", — сказал Шевченко журналистам на брифинге, который транслирует телеканал "112 Украина".

    По его словам, не удалось избежать стычек в Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, при этом на западе страны и в Донбассе было спокойно.

    В целом, по словам Шевченко, в массовых мероприятиях ко Дню Победы приняли участие почти 600 тысяч граждан по всей Украине.

    Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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    Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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