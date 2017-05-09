Двое полицейских пострадали в ходе столкновений в День Победы

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Два сотрудника полиции пострадали в результате столкновений во время мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, сообщил во вторник первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Двое полицейских травмированы, один в Киеве и один в Запорожье. Среди участников акции раненых нет. Пока обращений в медицинские учреждения не было", — сказал Яровой.

Напомним, Яровой сообщил ранее, что около 50 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы.

Ранее сообщалось о потасовках из-за коммунистической символики в Харькове, Одессе, Мелитополе, Запорожье, Николаеве и Киеве.

Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.