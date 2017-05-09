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    Общество

    Двое полицейских пострадали в ходе столкновений в День Победы

    Тема:

    Украина, 9 мая: марши и столкновения (126)

    (обновлено: )7801
    Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что травмы в ходе столкновений получили правоохранители в Киеве и Запорожье.
    Столкновение между молодыми людьми, которые пытались не пропустить участников марша, и правоохранителями у офиса ОУН во время шествия участников марша памяти и уважения Никто не забыт, ничто не забыто
    УНИАН

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Два сотрудника полиции пострадали в результате столкновений во время мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, сообщил во вторник первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

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    Пресс-служба Оппозиционного блока
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    "Двое полицейских травмированы, один в Киеве и один в Запорожье. Среди участников акции раненых нет. Пока обращений в медицинские учреждения не было", — сказал Яровой.

    Напомним, Яровой сообщил ранее, что около 50 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы.

    Ранее сообщалось о потасовках из-за коммунистической символики в ХарьковеОдессе, Мелитополе, ЗапорожьеНиколаеве и Киеве.

    Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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    Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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