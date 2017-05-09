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    Общество

    В Украине отмечают день победы над нацизмом во Второй мировой войне

    Тема:

    Украина, 8 и 9 мая: победа или примирение? (87)

    (обновлено: )19111
    Отмечается, что в этом году основные локации Киева, где традиционно проводятся различные праздничные мероприятия, заняты объектами Евровидения и первый полуфинал фестиваля пришелся как раз на 9 мая.
    Ветераны в киевском парке Славы 9 мая 2015 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Украина во вторник отпразднует 72-ю годовщины Победы над нацистской Германией, официальные мероприятия ограничатся возложением цветов к могиле неизвестного солдата и принятием присяги новобранцами украинской армии.

    Флаг Украины на здании ЦИК
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украина в шпагате между 8 и 9 мая: победа или "примирение"?

    Крещатик, где ранее проводились парады по случаю Дня Победы, в этом году занята Eurovision Village.

    Церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата в Парке Вечной Славы в центре Киева при участии президента Украины Петра Порошенко назначена на 10.00. Сразу после этого глава государства на территории национального музея истории Украины во Второй мировой войне поучаствует в принятии присяги новобранцами отдельного президентского полка и 101-й отдельной бригады охраны Генштаба вооруженных сил страны.

    В этом году основные локации столицы, где традиционно проводятся различные праздничные мероприятия, заняты объектами Евровидения. К тому же первый полуфинал фестиваля пришелся как раз на 9 мая.

    В условиях ограниченного количества официальных мероприятий, главным событием Дня Победы станет акция "Бессмертий полк", которую ветеранские организации планируют провести в Киеве, Днепре и Кривом Роге Днепропетровской области.

    В Киеве акция пройдет под названием "Никто не забыт! Ничто не забыто!", в Днепре и Кривом Роге — под названием "Марш победителей". В ходе марша люди пройдут по улицам городов с портретами своих близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне, которых сейчас уже нет в живых. Аналогичные акции в День Победы традиционно проходят в России и других странах ближнего и дальнего зарубежья.

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    Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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