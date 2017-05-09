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    Фотоленты

    День Победы в Днепре: массовая драка

    Тема:

    Украина, 9 мая: марши и столкновения (117)

    (обновлено: )76250
    Вилкул: Мы защитили ветеранов, радикалы не смогли сорвать в Днепре многотысячный Марш Победы
    Вилкул: Мы защитили ветеранов, радикалы не смогли сорвать в Днепре многотысячный Марш Победы
    Вилкул: Мы защитили ветеранов, радикалы не смогли сорвать в Днепре многотысячный Марш Победы
    Вилкул: Мы защитили ветеранов, радикалы не смогли сорвать в Днепре многотысячный Марш Победы
    Вилкул: Мы защитили ветеранов, радикалы не смогли сорвать в Днепре многотысячный Марш Победы
    Вилкул: Мы защитили ветеранов, радикалы не смогли сорвать в Днепре многотысячный Марш Победы
    Вилкул: Мы защитили ветеранов, радикалы не смогли сорвать в Днепре многотысячный Марш Победы
    Вилкул: Мы защитили ветеранов, радикалы не смогли сорвать в Днепре многотысячный Марш Победы
    Вилкул: Мы защитили ветеранов, радикалы не смогли сорвать в Днепре многотысячный Марш Победы
    Вилкул: Мы защитили ветеранов, радикалы не смогли сорвать в Днепре многотысячный Марш Победы
    Пресс-служба Оппозиционного блока
    Вилкул: Мы защитили ветеранов, радикалы не смогли сорвать в Днепре многотысячный Марш Победы
    Пресс-служба Оппозиционного блока
    Вилкул: Мы защитили ветеранов, радикалы не смогли сорвать в Днепре многотысячный Марш Победы
    Пресс-служба Оппозиционного блока
    Вилкул: Мы защитили ветеранов, радикалы не смогли сорвать в Днепре многотысячный Марш Победы
    Пресс-служба Оппозиционного блока
    Вилкул: Мы защитили ветеранов, радикалы не смогли сорвать в Днепре многотысячный Марш Победы
    Пресс-служба Оппозиционного блока
    Вилкул: Мы защитили ветеранов, радикалы не смогли сорвать в Днепре многотысячный Марш Победы
    Пресс-служба Оппозиционного блока
    Вилкул: Мы защитили ветеранов, радикалы не смогли сорвать в Днепре многотысячный Марш Победы
    Пресс-служба Оппозиционного блока
    Вилкул: Мы защитили ветеранов, радикалы не смогли сорвать в Днепре многотысячный Марш Победы
    Пресс-служба Оппозиционного блока
    Вилкул: Мы защитили ветеранов, радикалы не смогли сорвать в Днепре многотысячный Марш Победы
    Пресс-служба Оппозиционного блока

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    В ходе торжественных мероприятий во вторник, 9 мая, в Днепре произошла массовая драка.

    Ситуация в Запорожье 9 мая
    www.061.ua
    День Победы в Украине: марши и столкновения. ОНЛАЙН-РЕПОРТАЖ

    По информации издания "Информатор", потасовка возникла из-за того, что ветераны АТО потребовали у участников колонны, идущей к мемориалу Славы, убрать флаги с коммунистической символикой.

    В результате массовых столкновений пострадали как минимум двадцать участников АТО. Двоих в критическом состоянии госпитализировали, сообщил свидетель инцидента Тим Желдак на своей странице в Facebook.

    Ранее сообщалось о потасовках из-за коммунистической символики в Харькове, Мелитополе, Запорожье и Киеве.

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