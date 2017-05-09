День Победы в Днепре: массовая драка

В ходе торжественных мероприятий во вторник, 9 мая, в Днепре произошла массовая драка.

По информации издания "Информатор", потасовка возникла из-за того, что ветераны АТО потребовали у участников колонны, идущей к мемориалу Славы, убрать флаги с коммунистической символикой.

В результате массовых столкновений пострадали как минимум двадцать участников АТО. Двоих в критическом состоянии госпитализировали, сообщил свидетель инцидента Тим Желдак на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось о потасовках из-за коммунистической символики в Харькове, Мелитополе, Запорожье и Киеве.