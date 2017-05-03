Мэр Днепра отказался декоммунизировать женскую грудь

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Барельефы на въезде на Центральный мост останутся на своих местах после завершения капитального ремонта, сообщил мэр Днепра Борис Филатов, который запретил демонтаж.

"Я не знаю, что там пишут журналисты и что говорят мои подчинённые, но я не дам убрать с Центрального моста барельеф "женские сиськи, разрывающие цепи мужского рабства". Не вы строили, не вам ломать. Додекоммунизировались уже до абсурда. Уже дал команду подрядчику искать решение при реконструкции", — написал Филатов на своей странице в Facebook.

Под постом Филатова горожане в большинстве высказались против декоммунизации барельефа.

Ранее сообщалось, что в Днепре под декоммунизацию попали два барельефа женщин с прелестями, которые полвека назад установили на центральном мосту.

Ранее сообщалось, что в Одессе коммунальные службы пытались демонтировать мемориальную доску большевистскому командиру, участнику Гражданской войны Григорию Котовскому, но не смогли.

Читайте также: От аванса до зарплаты. Список отказов от товаров и услуг из-за экономии

В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения