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    Общество

    Мэр Днепра отказался декоммунизировать женскую грудь

    (обновлено: )37310
    По словам мэра Днепра Бориса Филатова, он не позволит убрать с Центрального моста барельефы женщин с прелестями, которые попадают под декоммунизацию.
    Барельефы на въезде на Центральный мост в Днепре
    informator.dp.ua

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Барельефы на въезде на Центральный мост останутся на своих местах после завершения капитального ремонта, сообщил мэр Днепра Борис Филатов, который запретил демонтаж. 

    В Институте нацпамяти назвали главную цель декоммунизации. Видео
    Телеканал ZIK/Youtube
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    "Я не знаю, что там пишут журналисты и что говорят мои подчинённые, но я не дам убрать с Центрального моста барельеф "женские сиськи, разрывающие цепи мужского рабства". Не вы строили, не вам ломать. Додекоммунизировались уже до абсурда. Уже дал команду подрядчику искать решение при реконструкции", — написал Филатов на своей странице в Facebook.

    Под постом Филатова горожане в большинстве высказались против декоммунизации барельефа.

    Ранее сообщалось, что в Днепре под декоммунизацию попали два барельефа женщин с прелестями, которые полвека назад установили на центральном мосту.

    Ранее сообщалось, что в Одессе коммунальные службы пытались демонтировать мемориальную доску большевистскому командиру, участнику Гражданской войны Григорию Котовскому, но не смогли.

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    В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения

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