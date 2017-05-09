День Победы. Появилось видео потасовок под мэрией в Запорожье

"Участники акции, которые поддерживают "Полк победы", пришли с красными флагами. Также на акции присутствуют люди, которые держат в руках фото лидера украинского национализма Степана Бандеры. На митинге время от времени начинаются споры и потасовки, которые пытаются решить полицейские и нацгвардейцы", — пишет forpost.media.

Согласно сообщению, люди, поддерживающие коммунизм, кричат на митинге "Фашизм не пройдет", в ответ общественники поют гимн Украины.

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​Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

Страна продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая — в День памяти и примирения.