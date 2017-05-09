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    День Победы. Появилось видео потасовок под мэрией в Запорожье

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    Украина, 9 мая: марши и столкновения (99)

    (обновлено: )25701
    Столкновения произошли во вторник в Запорожье между волонтерами с ветеранами АТО и участниками акции "Полк победы", которые планировали пройти маршем по центральному проспекту города.
    Forpost Media/Youtube

    "Участники акции, которые поддерживают "Полк победы",  пришли с красными флагами. Также на акции присутствуют люди, которые держат в руках фото лидера украинского национализма Степана Бандеры. На митинге время от времени начинаются споры и потасовки, которые пытаются решить полицейские и нацгвардейцы", — пишет forpost.media.

    9 мая: ситуация в Киеве
    Радіо Свобода онлайн/YouTube
    Ситуация в центре Киева. Прямая трансляция

    Согласно сообщению, люди, поддерживающие коммунизм, кричат на митинге "Фашизм не пройдет", в ответ общественники поют гимн Украины.

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    ​Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

    Страна продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая — в День памяти и примирения.

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