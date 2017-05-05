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    Авария в Днепре: у Audi от удара вылетел двигатель

    (обновлено: )158
    Жуткая авария на Набережной: у Audi от удара вылетел двигатель
    Жуткая авария на Набережной: у Audi от удара вылетел двигатель
    Жуткая авария на Набережной: у Audi от удара вылетел двигатель
    Жуткая авария на Набережной: у Audi от удара вылетел двигатель
    Жуткая авария на Набережной: у Audi от удара вылетел двигатель
    Жуткая авария на Набережной: у Audi от удара вылетел двигатель
    Жуткая авария на Набережной: у Audi от удара вылетел двигатель
    Жуткая авария на Набережной: у Audi от удара вылетел двигатель
    Жуткая авария на Набережной: у Audi от удара вылетел двигатель
    Жуткая авария на Набережной: у Audi от удара вылетел двигатель
    informator.dp.ua
    Жуткая авария на Набережной: у Audi от удара вылетел двигатель
    informator.dp.ua
    Жуткая авария на Набережной: у Audi от удара вылетел двигатель
    informator.dp.ua
    Жуткая авария на Набережной: у Audi от удара вылетел двигатель
    informator.dp.ua
    Жуткая авария на Набережной: у Audi от удара вылетел двигатель
    informator.dp.ua
    Жуткая авария на Набережной: у Audi от удара вылетел двигатель
    informator.dp.ua
    Жуткая авария на Набережной: у Audi от удара вылетел двигатель
    informator.dp.ua
    Жуткая авария на Набережной: у Audi от удара вылетел двигатель
    informator.dp.ua
    Жуткая авария на Набережной: у Audi от удара вылетел двигатель
    informator.dp.ua

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    В ночь на пятницу в Днепре на Сичеславской Набережной разбился автомобиль Audi на литовских номерах: на большой скорости водитель не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в столб электропередач.

    Смотрите также: Смертельное ДТП в Киеве: музыканту оторвало руку (18+)

    Автомобиль от сильного удара развернуло, а двигатель вылетел на проезжую часть.

    Сообщается, что в автомобиле находились два человека — 30-летний водитель и девушка 1996 года рождения, которых после ДТП госпитализировали.

    Ранее сообщалось, что в ДТП под Киевом погиб священник-депутат.

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