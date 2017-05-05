Авария в Днепре: у Audi от удара вылетел двигатель

В ночь на пятницу в Днепре на Сичеславской Набережной разбился автомобиль Audi на литовских номерах: на большой скорости водитель не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в столб электропередач.

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Автомобиль от сильного удара развернуло, а двигатель вылетел на проезжую часть.

Сообщается, что в автомобиле находились два человека — 30-летний водитель и девушка 1996 года рождения, которых после ДТП госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Киевом погиб священник-депутат.