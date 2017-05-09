В Одессе подрались из-за портрета Шухевича

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Бывший лидер одесской организации "Правого сектора" Сергей Стерненко спровоцировал драку, принеся на Аллею Славы портрет украинского националиста Романа Шухевича.

Завязалась потасовка, полиция вмешалась в конфликт и задержала одного из нападавших, сообщает Думская.

dumskaya.net Драка в Одессе

odessa1.com Ситуация в Одессе 9 мая

В полиции Одессы также сообщили, что райотделы доставлены двое граждан: пенсионер 1938 года рождения, одетый в футболку с надписью "СССР", и мужчина 1987 года рождения, который распространял на Аллее Славы запрещенную полиграфическую продукцию. По обоим фактам продолжаются проверки.

Также около десяти граждан пытались пронести на Аллею славы запрещенные предметы – перочинные, кухонные и офисные ножи. Все запрещенные вещи изъяты.

Ранее сообщалось о потасовках из-за коммунистической символики в Харькове, Мелитополе, Запорожье, Николаеве и Киеве.

Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.