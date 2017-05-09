наверх
09.05.201714:11
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Одессе подрались из-за портрета Шухевича

    (обновлено: )38410
    Сообщается, что массовая драк возникла из-за того, что экс-лидер "Правого сектора" Сергей Стерненко принес с собой на Аллею Славы портрет украинского националиста Романа Шухевича.
    Провокация с портретом Шухевича в Одессе
    dumskaya.net

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Бывший лидер одесской организации "Правого сектора" Сергей Стерненко спровоцировал драку, принеся на Аллею Славы портрет украинского националиста Романа Шухевича.

    Завязалась потасовка, полиция вмешалась в конфликт и задержала одного из нападавших, сообщает Думская.

    dumskaya.net
    Драка в Одессе
    odessa1.com
    Ситуация в Одессе 9 мая

    В полиции Одессы также сообщили, что райотделы доставлены двое граждан: пенсионер 1938 года рождения, одетый в футболку с надписью "СССР", и мужчина 1987 года рождения, который распространял на Аллее Славы запрещенную полиграфическую продукцию. По обоим фактам продолжаются проверки.

    Драка в Николаеве
    ТАЙМЕР Одесса
    День Победы в Николаеве: драка во время марша

    Также около десяти граждан пытались пронести на Аллею славы запрещенные предметы – перочинные, кухонные и офисные ножи. Все запрещенные вещи изъяты.

    Ранее сообщалось о потасовках из-за коммунистической символики в Харькове, Мелитополе, ЗапорожьеНиколаеве и Киеве.

    Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

    Смотрите также: Порошенко об убийстве в Донбассе внуков ветеранов Второй мировой войны

    Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Блокадный Ленинград. Архивное фото
    Украина, 9 мая: марши и столкновения
    Акция протеста в Париже
    Эммануэль Макрон - новый президент Франции: протесты
    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
    Без России: старт Евровидения в Киеве
    Артем Маслаков
    АТО в Донбассе: взрывы на дороге к "Саур-Могиле"