В Николаеве подрались участники АТО и "афганцы"

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КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. На колонну воинов-интернационалистов и ветеранов МВД, которые прошлись шествием к мемориалу в честь Дня Победы, напали представители "Азова".

"Несколько человек подошли к колоне ветеранов Афганистана и МВД и бросили петарду и дымовую шашку. "Афганцы" поймали нескольких нападавших и до того как вмешалась полиция, успели намять им бока. Продолжалось все это недолго — менее чем через минуту появились полицейские и задержали нападавших. На месте стычек работает полиция, с которой ругаются "азовцы". Патриоты требуют от правоохранителей сложить свои полномочия и оставить дубинки. В итоге шествие все-таки дошло до мемориала воинов-ольшанцев", — сообщает подробности столкновения издание "Новости Николаева".

Ранее сообщалось о потасовках из-за коммунистической символики в Харькове, Мелитополе, Запорожье и Киеве.

Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.