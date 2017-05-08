Движение к Европе: Украина отмечает День памяти и примирения

РИА Новости Украина

Смена традиций

Украина будет отмечать День памяти и примирения в третий раз. Этот праздник был введен в марте 2015 года указом президента Петра Порошенко. Согласно утвержденному документу, целью празднования является "достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражение уважения всем борцам против нацизма", пишут РИА Новости.

С помощью этого праздника Украина фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу 8 мая. Хотя страна параллельно также продолжает праздновать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

В украинском обществе воспринимают новый праздник неоднозначно. Часть населения считает, что таким завуалированным способом власть в угоду своим политическим интересам хочет "лишить праздника" ветеранов Великой Отечественной войны.

В то же время учреждение нового праздника – это лишь один из шагов, предпринятых за последние три года украинскими властями в рамках декоммунизации для замены советских традиций празднования Дня Победы на европейские.

Еще одним шагов в этом направлении стал запрет в 2015 году на законодательном уровне главного символа этого праздника – знамени Победы.

Не приветствуется в Украине ношение во время торжеств георгиевских ленточек. На законодательном уровне они не запрещены, однако каждый год перед Днем Победы власти настоятельно рекомендуют гражданам отказаться от использования этой символики.

Вместо этого, начиная с 2014 года, на государственном уровне популяризируется новый символ праздника — стилизованный цветок красного мака, который традиционно используется в Европе 8 мая.

Также с 2015 года Верховная рада Украины изменила официальное название праздника Дня Победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Раньше полное название праздника звучало как "День победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", а теперь он носит название "День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

Какой праздник главный

На этих нововведениях Украина может не остановиться. Вполне вероятно, что уже к следующей годовщине завершения войны в стране будет официально закреплено "старшинство" Дня памяти и применения над 9 мая.

В апреле текущего года Институт национальной памяти Украины, который курирует вопросы декоммунизации в стране, презентовал законопроект о присвоении Дню памяти и примирения, который на сегодня официально является всего лишь памятной датой, статуса государственного праздника.

Одновременно предлагается сделать этот день выходным за счет отмены выходного на 9 мая.

"День победы над нацизмом – 9 мая — остается государственным праздником, а выходным мы предлагаем сделать именно 8 мая, чтобы отмечать в европейском формате окончание Второй мировой войны", — прокомментировал законодательную инициативу Института национальной памяти его директор Владимир Вятрович.

Теперь, чтобы документ приобрел силу закона, его должна принять Верховная рада и подписать президент. Однако на данный момент законопроект еще даже не внесен в парламент.

В то же время украинские ветераны восприняли предложения института критически.

"Мы, ветераны, категорически против того, чтобы 9 мая сделать обыденным, не выходным днем. Мы выступаем, чтобы это был выходной, нерабочий день. Украинцы сложили 7 миллионов голов. Более 2 тысяч Героев Советского Союза — украинцы", — заявил руководитель Киевской организации ветеранов Николай Мартынов. РИА Новости Украина Евгений Котенко Лучшее доказательство, что все пропало. Соцсети об акции "Смертный полк" 9 мая

Фотовыставка и концерт

В этом году торжества по случаю Дня памяти и примирения пройдут под девизом "Украинцы в рядах объединенных наций победили агрессора". Таким образом организаторы хотят отметить вклад в победу над нацистской Германией не только украинцев, которые воевали в рядах армии Советского Союза, но и украинцев, которые принимали участие в этой войне в рядах армий других стран антигитлеровской коалиции.

Для наглядной иллюстрации лозунга Институт национальной памяти Украины выбрал 12 историй украинцев и украинок, которые воевали в рядах Красной армии, Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещена в РФ — ред.), армий Польши, Франции, Британии, Канады и США.

Еще на прошлой неделе плакаты с фотографиями и короткими историями этих украинцев были размещены на рекламных щитах в центре Киева.

В рамках празднований Дня памяти и примирения в понедельник в центре Киева также пройдет тематическая фотовыставка, посвященная "вкладу" УПА в "победу над нацизмом", открытие которой запланировано на 12.00.

При этом главным торжественным мероприятием этого дня станет мемориально-художественная акция "Первая минута мира". В ходе этой акции, которая уже стала традиционной для Дня памяти и примирения, перед ветеранами выступит руководство страны, состоится праздничный концерт, а в конце мероприятия собравшиеся почтят память жертв Второй мировой войны минутой молчания, которую объявят в 23.01 – время капитуляции в 1945 году Германии по среднеевропейскому времени.

Накануне праздника Институт национальной памяти также обнародовал свои рекомендации гражданам и телеканалам использовать в качестве символа Дня памяти и примирения значки и логотипы в виде красного мака.