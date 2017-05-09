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    День Победы в Виннице: активисты заранее договорились о перемирии – спецкор

    Тема:

    Украина, 9 мая: марши и столкновения (142)

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    Спецкор Голоса Столицы из Винницы Ирина Коваленко сообщила, какие меры охраны правопорядка были приняты в городе Винница в День Победы.
    День Победы в Виннице
    vlasno.info

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В День победы над нацизмом во Второй мировой войне представители Нацполиции и Службы безопасности Украины принимают все необходимые меры для того, чтобы предотвратить провокации и попытки расшатать ситуацию в стране. A в Министерстве внутренних дел призывают не использовать коммунистическую символику, особенно, георгиевские ленты. В то же время, сегодня в разных городах Украины прошли акции под названием "Бессмертный полк". В Виннице этот марш хотели отменить, но суд требование горсовета отклонил.

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    Какие меры охраны правопорядка были приняты в городе в День Победы, рассказала спецкор Голоса Столицы из Винницы Ирина Коваленко.

    "Был анонс полиции, что в течение 8-9 мая на территории области будут за ситуацией следить более 600 правоохранителей, и, по их мнению, этих сил хватит для того, чтобы в городе и области было безопасно. Но из собственных источников у меня есть информация, что все же столкновений быть сегодня не должно, что состоялся разговор активистов с националистическими идеями с представителями той организации, которая сегодня устраивает шествие, и якобы они договорились, что в городе будет тихо", — отметила спецкор.

    Ранее сообщалось о беспорядках в Киеве, Днепре, Запорожье, Мелитополе и других городах.

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