День Победы в Виннице: активисты заранее договорились о перемирии – спецкор

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В День победы над нацизмом во Второй мировой войне представители Нацполиции и Службы безопасности Украины принимают все необходимые меры для того, чтобы предотвратить провокации и попытки расшатать ситуацию в стране. A в Министерстве внутренних дел призывают не использовать коммунистическую символику, особенно, георгиевские ленты. В то же время, сегодня в разных городах Украины прошли акции под названием "Бессмертный полк". В Виннице этот марш хотели отменить, но суд требование горсовета отклонил.

Какие меры охраны правопорядка были приняты в городе в День Победы, рассказала спецкор Голоса Столицы из Винницы Ирина Коваленко.

"Был анонс полиции, что в течение 8-9 мая на территории области будут за ситуацией следить более 600 правоохранителей, и, по их мнению, этих сил хватит для того, чтобы в городе и области было безопасно. Но из собственных источников у меня есть информация, что все же столкновений быть сегодня не должно, что состоялся разговор активистов с националистическими идеями с представителями той организации, которая сегодня устраивает шествие, и якобы они договорились, что в городе будет тихо", — отметила спецкор.

Ранее сообщалось о беспорядках в Киеве, Днепре, Запорожье, Мелитополе и других городах.