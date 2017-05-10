Евровидение-2017: победители первого полуфинала провели жеребьевку

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Стало известно в какой части финала выступят участники ТОП-10 первого полуфинала Евровидения-2017. Об этом стало известно с видеотрансляции пресс-конференции участников.
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Участники, которые 9 мая стали финалистами конкурса выступят в следующей части шоу:
Молдова — 1 половина
Азербайджан — 1 половина
Польша — 1 половина
Армения — 1 половина
Португалия — 1 половина
Австралия — 2 половина
Кипр — 2 половина
Бельгия — 2 половина
Греция — 2 половина
Швеция — 2 половина
Общая жеребьевка всех участников, после которой станут известны порядковые номера участников, состоится после второго полуфинала.
В воскресенье в Киеве состоялось официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017. Финал запланирован на 13 мая, второй полуфинал пройдет 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.
Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На российском Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.