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    Евровидение-2017: победители первого полуфинала провели жеребьевку

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    Евровидение-2017. Первый полуфинал (10)

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    Общая жеребьевка всех участников, после которой станут известны порядковые номера участников, состоится после второго полуфинала. Участники стали финалистами конкурса 9 мая.
    Участник Евровидения от Швеции
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Стало известно в какой части финала выступят участники ТОП-10 первого полуфинала Евровидения-2017. Об этом стало известно с видеотрансляции пресс-конференции участников.

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    Участники, которые 9 мая стали финалистами конкурса выступят в следующей части шоу:

    Молдова — 1 половина

    Азербайджан — 1 половина

    Польша — 1 половина

    Армения — 1 половина

    Португалия — 1 половина

    Австралия — 2 половина

    Кипр — 2 половина

    Бельгия — 2 половина

    Греция — 2 половина

    Швеция — 2 половина

    Общая жеребьевка всех участников, после которой станут известны порядковые номера участников, состоится после второго полуфинала. 

    В воскресенье в Киеве состоялось официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017. Финал запланирован на 13 мая, второй полуфинал пройдет 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

    Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На российском Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

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