Евровидение-2017: победители первого полуфинала провели жеребьевку

Скриншот с видео

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Стало известно в какой части финала выступят участники ТОП-10 первого полуфинала Евровидения-2017. Об этом стало известно с видеотрансляции пресс-конференции участников.

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Участники, которые 9 мая стали финалистами конкурса выступят в следующей части шоу:

Молдова — 1 половина

Азербайджан — 1 половина

Польша — 1 половина

Армения — 1 половина

Португалия — 1 половина

Австралия — 2 половина

Кипр — 2 половина

Бельгия — 2 половина

Греция — 2 половина

Швеция — 2 половина

Общая жеребьевка всех участников, после которой станут известны порядковые номера участников, состоится после второго полуфинала.

В воскресенье в Киеве состоялось официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017. Финал запланирован на 13 мая, второй полуфинал пройдет 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На российском Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.