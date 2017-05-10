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    Евровидение-2017. Стали известны первые финалисты конкурса

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    Евровидение-2017. Первый полуфинал (7)

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    В финал конкурса вышли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии. Второй полуфинал Евровидения пройдет 11 мая.
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Скриншот Eurovision Song Contest

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Первые десять финалистов международного песенного конкурса Евровидение-2017, который проходит в Киеве, определились по итогам полуфинала, состоявшегося во вторник вечером.

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    Так, в финал вышли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии. Кроме того, в полуфинале дважды выступила прошлогодняя победительница конкурса Джамала.

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    Украина получила право принять Евровидение-2017 после победы певицы крымскотатарского происхождения Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

    В воскресенье в Киеве состоялось официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017. Финал запланирован на 13 мая, второй полуфинал пройдет 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

    Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На российском Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

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