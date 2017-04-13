Самойлова прокомментировала отказ России от участия в Евровидении-2017

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Представительница России Юлия Самойлова до последнего верила, что ее пустят на Евровидение-2017 в Киеве. Теперь она не знает, поедет ли на конкурс в 2018 году.

Европейский вещательный союз ранее в четверг заявил, что Россия не примет участия в Евровидении-2017 в Киеве, так как отказалась от предложенных альтернатив после отказа Украины пустить Самойлову на территорию страны. ЕВС предлагал России либо транслировать конкурс через спутник, либо сменить конкурсанта. На российском Первом канале заявили, что считают эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не считает возможным транслировать конкурс.

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"Конечно, я расстроилась потому что это моя мечта. Я до последнего надеялась, что этот вопрос можно будет разрешить, но, к сожалению, не вышло", — сказала Самойлова РИА Новости в четверг.

Она добавила, что не знает, поедет ли на конкурс в 2018 году, но уверена, что Евровидение еще будет в ее жизни.

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.

Напомним, 22 марта СБУ запретила въезд Самойловой на территорию Украины на три года. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.