Джамала выступит на Евровидении рекордное количество раз - организаторы

Maja Suslin / TT / SCANPIX / AFP

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Во время Евровидения-2017 в Киеве певица Джамала будет выступать в первом полуфинале дважды, а в финале — с премьерой песни, что будет впервые в истории песенного конкурса в контексте количества выступлений победителей. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Евровидения.

"Идея песенного конкурса Евровидение-2017 в том, чтобы показать разнообразие Украины — страны с богатыми традициями и современным развитием. Каждый год организаторы создают уникальную творческую концепцию шоу. Открытие первого полуфинала в Украине начнется с демонстрации видеоролика, который показывает красоту и уникальность украинского народного костюма. И, чтобы дополнить концепцию разнообразия, мы пригласили выступать современного мультиартиста МONATIКa. А хедлайнером первого полуфинала станет Джамала", — рассказал шоу-продюсер конкурса Кристер Бьоркман.

Во вторник, 9 мая, на главной арене конкурса в МВЦ Джамала будет выступать с симфонической версией песни "1944" и композицией "Заманили", которая была написана в сотрудничестве с коллективом "ДахаБраха".

"Мы безгранично благодарны Джамале за ее победу на Евровидении в Швеции и за то, что этот праздник в Украине проходит благодаря ей. Именно поэтому впервые в истории конкурса Евровидение прошлогодняя победительница исполнит аж три композиции: две в полуфинале 9 мая, одну — в большом финале песенного конкурса — 13 мая. Одна из песен, которую будет исполнять Джамала, выпадает на рекламную паузу", — сказал исполнительный продюсер Евровидения-2017 Павел Грицак.

По его словам, одну из песен в исполнении Джамалы не увидят в тех странах, где эфир конкурса будет прерываться на рекламный блок. Исполнительный продюсер подчеркнул, что это нормальная практика, и она регламентируется вещателем каждой страны отдельно.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Напомним, первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве во вторник вечером, 9 мая.

Смотрите также — Евровидение-2017: участники прошли по "красной дорожке"