КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Победительнице прошлогоднего Евровидения в Стокгольме Джамале запретили выходить на красную дорожку Евровидения-2017 в Киеве. Об этом сообщил в понедельник пресс-атташе украинской певицы Денис Козловский на своей странице в соцсети Facebook.

"Джамале запретили идти на красную дорожку. Странно, не правда ли, что победителю предыдущего года, который привез Евровидение в Украину, запрещают там появляться. В итоге не сфотографировался там только ленивый", — написал он.

По словам Козловского, в Стокгольме Манс Зелмерлев (победитель Евровидения-2015) встречал все делегации именно на красной дорожке.

"Таков регламент нашего конкурса", — процитировал Козловский режиссера красной дорожки в Украине

"Мы очень уважаем правила, поэтому послушались и не пошли", — добавил представитель Джамалы.

Также он сообщил, что в ночь перед открытием раздался звонок от одного из агентств, которое, "видимо, осваивает бюджет Евровидения", и предложило Джамале полететь на церемонию открытия на вертолете.

"На вопрос "Зачем нам лететь на вертолете?" последовал ответ, что так нужно для имиджа Украины. "Мало того, что непонятно, как этот полет мог украсить имидж страны, выяснилось, что никаких разрешений на полеты над Киевом не выдавалось, и ни одна из ответственных служб ни в курсе. То есть нам предложили пролететь над закрытой для полетов столицей и несанкционированно приземлиться на крыше здания, где проходит режимное мероприятие, на котором выступает жена Президента Украины", — подчеркнул Козловский.

"Конечно, на церемонию мы поехали на машине. 20 минут нас не пускали — кордоны полиции, Нацгвардии, УДО охраняли вход от Джамалы, смотрели на нас, извинялись, но пропустить не могли. Не было ни плана проезда, ни регламента, ни протокола, простой инструкции… ничего. Можете представить себе, чтобы было бы с вертолетом", — добавил он.

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Ранее СМИ сообщили, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины заплатит за выступления трех украинских артистов в финальной части Евровидения-2017 в Киеве сумму в 1,58 млн грн, большую часть из них получит певица Джамала.

В воскресенье в Киеве состоялась торжественная церемония открытия Евровидения-2017.