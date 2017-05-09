Супервайзер Евровидения объяснил отсутствие Джамалы на красной дорожке

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Супервайзер Евровидения-2017 Сергей Проскурня объяснил причины недопуска победительницы Евровидения-2016 — украинской певицы Джамалы — на красную дорожку конкурса, который стартовал в Киеве.

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Ранее пресс-атташе Джамалы сообщил, что организаторы Евровидения в Киеве запретили ей выходить на красную дорожку во время церемонии открытия.

"Вопрос: почему на этой дорожке не было Селин Дион, Тото Кутуньо. Они тоже могли претендовать на это, как звезды прошлых лет? Почему там не было Саши Рыбака, почему не было Кончиты? Эти вопросы — риторические. Почему Джамала должна была там быть? Я знаю, кто ему (продюсеру Джамалы Денису Козловскому — Ред.) обещал вертолет, но этот человек не имеет отношения к дирекции и креативной группе Евровидение. Я объявил, что мы имеем закрытое небо и в связи с этим мне по сценарию сократили все сцены с монгольфьерами. Тогда мы придумали эти шары, которые несли флаги. И мы уже имеем десять фидбеков, куда они приземлились", — сказал Проскурня в комментарии ТСН.

"По факту: движение делегаций и их последовательность (на красной дорожке) утверждается EBU (Европейский вещательный союз). Мы сделали свое предложение, и оно было базировано на традиции "Евровидения": только участники конкурса и ведущие идут по дорожке. Мое предложение было, что мы идем в последовательности азбуки стран. Мы последовали этому даже в тех моментах, когда не могли оттянуть представительницу Албании от корреспондентов, и она задержала весь процесс на полчаса. Все делегации вежливо ждали, пока она уехала, отрезала ленту и флаг Албании полетел. Это был абсолютный принцип. За час до начала красной дорожки я получил официальное уведомление от EBU о том, что по дорожке будут идти Кристер Бйоркман (продюсер конкурсной части Евровидения-2017) и Ола Мельциг (директор по производству Евровидение-2017) как люди, которые отвечают за конкурс и техническую часть", — рассказал супервайзер.

Он подчеркнул, что продюсер Джамалы Игорь Тарнопольский знал, кто утверждает сценарий церемонии открытия конкурса и регламент дорожки.

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"Я с ним говорил только про церемонию открытия, никогда между нами не было темы красной дорожки. И не могло быть, потому что я еще с 17-го декабря, когда начал реально осуществлять свою работу, знал, что есть канон, который мы не можем нарушить", — отметил Проскурня.

Напомним, первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве во вторник вечером, 9 мая.