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    Первый полуфинал Евровидения-2017 пройдет во вторник в Киеве

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    Без России: старт Евровидения в Киеве (717)

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    Неделя Евровидения-2017 проходит в Киеве с 7 по 13 мая. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.
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    УНИАН

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве во вторник вечером.

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    Шоу стартует в 22.00 на сцене Международного выставочного центра. Свои конкурсные композиции представят исполнители из 18 стран, которые будут бороться за право выступать в финале. В частности, в первом полуфинале выступят участники от Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Молдовы, Чехии, Кипра, Армении, Словении, Латвии, Исландии, Черногории и Польши.

    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
    Канал Eurovision Song Contest в Youtube
    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017

    Неделя Евровидения проходит в Киеве с 7 по 13 мая. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

    Представлять Россию на конкурсе Евровидение должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

    Логотипом Евровидения-2017 стали украинские бусы, лозунгом конкурса — "Celebrate Diversity", который украинские организаторы перевели как "Уважаем разнообразие". Для фанатов и гостей фестиваля открыты несколько фан-зон и гостевых площадок в разных частях города. На них будет организована трансляция мероприятий конкурса, а также пройдут различные культурные и художественные акции. Также в центре столицы разместятся традиционные для всех конкурсов Евровидение локации — Eurovision Village, EuroClub, Euro Fan Cafe.

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    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Столица Украины уже принимала Евровидение — в 2005 году после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.

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