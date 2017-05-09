Первый полуфинал Евровидения-2017 пройдет во вторник в Киеве

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве во вторник вечером.

Смотрите также — Евровидение: в сети разгорелся скандал из-за выступления супруги Порошенко

Шоу стартует в 22.00 на сцене Международного выставочного центра. Свои конкурсные композиции представят исполнители из 18 стран, которые будут бороться за право выступать в финале. В частности, в первом полуфинале выступят участники от Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Молдовы, Чехии, Кипра, Армении, Словении, Латвии, Исландии, Черногории и Польши.

Неделя Евровидения проходит в Киеве с 7 по 13 мая. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

Представлять Россию на конкурсе Евровидение должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

Логотипом Евровидения-2017 стали украинские бусы, лозунгом конкурса — "Celebrate Diversity", который украинские организаторы перевели как "Уважаем разнообразие". Для фанатов и гостей фестиваля открыты несколько фан-зон и гостевых площадок в разных частях города. На них будет организована трансляция мероприятий конкурса, а также пройдут различные культурные и художественные акции. Также в центре столицы разместятся традиционные для всех конкурсов Евровидение локации — Eurovision Village, EuroClub, Euro Fan Cafe.

Читайте также: Город сдал – город принял. Отряды Кивы заступают для наведения порядка

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Столица Украины уже принимала Евровидение — в 2005 году после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.